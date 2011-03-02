هزاران نفر در منامه بر ضد رژیم آل خلیفه تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، منابع خبری اعلام کردند : امروز حدود هزاران بحرینی با برگزاری تظاهراتی در برابر ساختمان وزارت کشور در منامه خواستار سرنگونی رژیم سلطنتی حاکم شدند.

این منابع افزودند: شعارهایی که تظاهرات کنندگان سر می دادنند عبارت بود از مردم خواستار سرنگونی رژیم هستند. آنها همچنین خواستار پایان اعطای تابعیت سیاسی به خارجی و آزادی بازداشت شدگان شدند.

این منابع اعلام کردند : احتمال افزایش شمار تظاهرات کنندگان بسیار زیاد است و نیروهای امنیتی هم اکنون در داخل ساختمانی که دربهای آن بسته است حضور دارند.

هزاران دانش آموز بحرینی نیز تظاهراتی در میدان اللولو در مرکز منامه برگزار کردند. همچنین تظاهراتی از سوی دانشجویانی که خواستار تشکیل دولت جدید، انجام اصلاحات قانونی اساسی و فراهم شرایط لازم برای حضور مردم در قدرت برگزار شد.