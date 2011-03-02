نرخ مسکن مهر در سال آینده تغییری نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، علی نیکزاد در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی این شهرستان در خصوص وضعیت مسکن مهر در کشور اظهار داشت: تا قبل از دولت نهم تنها 18 میلیون واحد مسکن در قالب 13 میلیون و 300 هزار واحد مسکن شهری و چهار هزار و700 میلیون مسکن روستایی در کشور وجود داشته است.

وی ادامه داد: این در حالیست که از ابتدای دولت نهم تاکنون دو میلیون و 500 هزار واحد مسکن در کشور عملیاتی شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم با اشاره به در دست ساخت بودن یک میلیون و 900 هزار مسکن شهری و روستایی در کشور، یادآور شد: نرخ قیمت مسکن مهر در سال آینده همچون گذشته همان 300 تومان برای هر متر مربع به عنوان قیمت مفید خواهد بود.

نیکزاد با تاکید بر ضرورت ایجاد کامل زیرساختها و تاسیسات مسکن مهر در کشور ادامه داد: ما در این حوزه به گونه ای کار می کنیم که تا برق، آب، گاز و تلفن نصب نشود این پروژه ها را افتتاح نخواهیم کرد.

وی افزود: در بخش آب، برق و ... مشکلی نداریم و همزمان کار را پیش می بریم و با وجود حجم بالای ساخت و سازها روند اجرای کار با سرعت بالایی در حال انجام است.