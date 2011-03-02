40 درصد بودجه وزارت بهداشت برای خرید دارو هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید شمس الدین حجازی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی هفته سلامت بمنظور برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات لازم که در سالن شهید احدی دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد در خصوص میزان هزینه خرید دارو در کشور و همچنین میزان اختصاص بودجه وزارت بهداشت به این امر بیان داشت: ‌ در سال 88 ، 96 درصد دارو توسط داخل کشور تولید و چهار درصد آن یعنی میزان چهل درصد بودجه وزارت بهداشت صرف خرید دارو از خارج کشور می‌شود که میزان آن در سال 87 سه درصد یعنی 33 درصد بودجه وزارت بهداشت بوده است.



وی با اشاره به اینکه داروسازان و پزشکان باید امروزه مجهز و تجهیز به روز‌ترین دانش و علم دنیا باشند، اضافه کرد: خیلی از داروهایی که در حال حاضر در کشور مصرف می‌شود برای سیستم بدن مضرر است و در کشور ما که کمتر ضابطه‌ها رعایت می‌شود بیشتر گرفتار این جور مسائل هستیم.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به نقش و جایگاه آموزش و پرورش در حوزه سلامت و آموزش اظهار داشت: آموزش و پرورش اساس حرکت علوم پزشکی در حوزه سلامت و آموزشهای آن است.



حجازی در خصوص مشکلات بشر که امروزه گریبان‌ گیر آنها شده است، بیان داشت: مشکل بشر امروز جدایی از توحید، معنویت و خداوند است که با فاصله گرفتن از خدا مشکلات دو چندان خواهد شد.



پنجشنبه 18 اسفند ماه سال جاری زنگ سلامت در آموزش و پرورش زده خواهد شد و روز جمعه برنامه پیاده‌روی همگانی که بصورت سراسری برگزار می شود و شنبه نیز جشن پرستاری، ‌یکشنبه معرفی درمانگاه و پزشکان بر‌تر در کنترل میکروب، دوشنبه با آموزی ویژه پزشکان و تجلیل از رسانه‌های استان قم و در روز ‌سه‌شنبه همایش گروهای داروسازی از جمله برنامه‌های هفته سلامت در قم است.