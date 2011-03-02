دیدار جمعی از متفکران لبنانی با سفیر ایران در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر،جمعی از شخصیت های بیروتی و متفکران و اساتید دانشگاه لبنان با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان با دکتر غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران دیدار و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و مصادف شدن آن با انقلابی های مردمی در کشورهای عربی را تبریک گفتند.

شخصیت های بیروتی در این دیدار با تاکید بر اینکه انقلاب های مردمی در منطقه انعکاس اثر انقلاب اسلامی ایران است تاکید کردند: انقلاب اسلامی ایران بر کل منطقه و جهان تاثیرگذاشت و برکات زیادی برای ملت های مستضعف و محروم دنیا داشت و مردم دنیا فهمیدند که می توانند با اراده خود حکومت های مستبد را سرنگون سازند. انقلاب اسلامی ایران، باعث شکل گیری مقاومت شد و اراده را در ملت ها زنده نمود. جنگ 33 روزه در لبنان، قدرت ایمان و اراده را نشان داد.

این شخصیت های بیروتی با اشاره به ناکامی دشمنان برای رو در رو قرار دادن ملت های عرب منطقه با انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشتند: انقلاب اسلامی ایران ثابت کرد که یک ملت می تواند با عزم و اراده مستقل، در صحنه اقتصادی و پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی و ورود به عرصه فضا به دستاوردهای عظیمی دست یابد و سیاست تحریم غرب را با ناکامی مواجه سازد.

یک استاد فلسفه دانشگاه لبنان در این دیدار، به روابط بین تمدن ایرانی و عربی و تاثیرگذاری ایران بر تمدن عرب اشاره کرد و گفت: وقتی دانشجویان من درباره علم و دانش عرب صحبت می کنند و با اسامی دانشمندانی نظیر این سینا و زکریای رازی و تاثیرات آنها بر علوم و دانش عربی مواجه می شوند و می فهمند که این دانشمندان اصالتا ایرانی بوده اند ، شگفت زده می شوند.

این استاد فلسفه افزود: به دانشجویانم همیشه تاکید دارم که تمدن عربی و ایرانی دو تمدن متکامل هستند و تمدن عربی تحت تاثیر تمدن و دانش ایرانی و فارسی به شکوفایی و رشد رسیده است.

این استاد دانشگاه افزود: انقلاب اسلامی ایران متعلق به همه ملت هاست و همیشه به جوانان و دانشجویان توصیه می کنم که از ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از قضایای مهم عربی و اسلامی، درس بیاموزند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با تشریح موفقیت های سیاسی و دستاوردهای اقتصادی ایران در عرص های مختلف علمی و فنی، این پیشرفت ها را حاصل استقلال ایران از سلطه خارجی و در راس آن آمریکا دانست.

رکن آبادی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نظامی متکی به خدا ، پایبند به مبانی و ارزشهای الهی و اسلامی و مستظهر به اراده مردمی است و امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت ایمان و عشق جوانان به انقلاب اسلامی توانسته است به پیشرفت های عظیم علمی و اقتصادی دست یابد.

متفکران و اساتید دانشگاه حاضر در این دیدار، خواستار توسعه همکاری های فرهنگی و دانشگاهی بین دو کشور شدند.

