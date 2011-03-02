حاشیه های دیدار تیم های ذوب آهن و الامارات

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ذوب آهن ایران - الامارات امارات در حالی از ساعت 18:30 امروز با قضاوت "والنتین کوالنکو" در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز شد که کمتر از 1500 تماشاگر برای تماشای این بازی به ورزشگاه آمده بودند. اینکه چرا تیم نایب قهرمان آسیا در یک بازی از چارچوب لیگ قهرمانان آسیا تا این اندازه از فقر تماشاگر رنج می برد جای سئوال دارد.

بازی ذوب آهن - الامارات البته حواشی دیگری دارد که در زیر بدان اشاره خواهد شد:

* پیش از آغاز بازی سرود تیم ذوب آهن در ورزشگاه پخش شد و از اسکوربود ورزشگاه فولادشهر تصاویری از دیدارهای این تیم به نمایش درآمد.

* از ساعت 17:45 بازیکنان دو تیم برای گرم کردن بدن‌های خود وارد زمین شدند. بازیکنان تیم ذوب آهن زیر نظر مجید صالح و مربی بدنساز این تیم بدنهای خود را گرم کردند.

* دور تا دور ورزشگاه فولادشهر پرچمهای سبز و سپید و پرچم ایران نصب شده بود. در قسمتی از ورزشگاه که سکو تعبیه نشده است، پرچم بزرگی از ایران نصب شده و در کنار آن پیراهن بزرگ ذوب آهن با شماره 4 قرار داشت.

* با وجود گذشت دقایقی از آغاز بازی بازهم تماشاگران وارد ورزشگاه ورزشگاه فولادشهر می شدند.

* در قسمتی از ورزشگاه پرچمی با این عنوان "مدیر مدبر و مربی مقتدر" نصب شده بود که مدیرعامل و سرمربی تیم ذوب آهن را خطاب قرار داده بود.

* مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال برای تماشای دیدار امروز به ورزشگاه فولادشهر آمده بود.