اتمام پروژه های وزارت راه نیازمند مشارکت بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، علی نیکزاد در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی این شهرستان در خصوص وضعیت پروژه های حوزه راه کشور، اظهار داشت: برنامه ریزی کرده ایم که مشکلات موجود در این حوزه را از سه منبع حل کنیم.

وی فروش سهام را یکی از راهکارهای در نظر گرفته شده دانست و گفت: به دنبال این هستیم تا از مجرای قانونی بتوانیم سهام بگیریم و طبق مصوبه مجلس در اختیار پیمانکاران و مشارکت کنندگان قرار دهیم.

سرپرست وزارت راه و ترابری با تاکید بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، یادآور شد: همچنین باید از توان بخش خصوصی در احدات آزاد راه های کشور استفاده کنیم.

نیکزاد استفاده از فاینانس کشورهای خارجی را از دیگر برنامه های در دستور کار دانست و یادآور شد: استفاده از از بودجه های دولتی که دولت و مجلس در اختیار وزارت راه قرار داده است از دیگر برنامه های در دستور کار است.

وی با اشاره به کمبود اعتبارات در این حوزه، خاطر نشان کرد: در حال حاضر اتمام پروژه های شروع شده در وزارت راه بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان نیاز دارد در حالیکه بودجه کنونی ما تنها شش هزار و 500 میلیارد تومان است.