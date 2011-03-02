حوزه علمیه به علوم انسانی توجه کافی نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد منصوری در نشستی با دبیرخانه همایش روحانیت و انقلاب اسلامی با بیان اینکه نظام آموزشی، سازنده آینده هر جامعه‏ای است و بخش عمده‏ای از وضعیت امروز جامعه ما نیز محصول نظام آموزشی گذشته است، اظهار داشت: نظام آموزشی عمدتاً مبتنی بر مبانی جهان‏بینی و انسان‏‌شناسی آن است بنابراین، کلیه مباحثی که مربوط به رشته‏های علوم انسانی است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی تمام ابعاد جامعه، تأثیر می‌‏گذارد و حتی علت عمده تمرکز غرب بر روی مباحث علوم انسانی نیز به همین دلیل است.



جمهوری اسلامی در زمینه علوم انسانی با چالش جدی روبرو است

معاون اطلاع‏رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی با بیان اینکه نظام مقدس اسلامی در حال حاضر در ارتباط با علوم انسانی با یک چالش جدی و بنیادی در سطح ملی روبرو است، عنوان کرد: حوزه‏های علمیه که در حقیقت ‌‏باید در این زمینه از ابتدای انقلاب احساس مسئولیت بیشتری می‌‏کردند، متأسفانه کار در خوری نسبت به اهمیت موضوع انجام ندادند و این مسئله حتی در رابطه با نقد علوم انسانی و گسترش علوم و معارف اسلامی و قرآنی نیز مشهود است که در حد ملی کار مناسبی انجام نشده است.



وی گفت: هر‌گاه هنر با تفکر و فرهنگ ترکیب و جمع شود، برد و نفوذ آن تفکر و فرهنگ بیشتر و پایدار‌تر خواهد شد و اگر این ترکیب با تکنولوژی نیز همراه شود؛ بدین‏معنا که یک پیام با فن‏آوری و هنر ترکیب شود، توفیق و سرعت گسترش فرهنگی حاصل می‌‏شود؛ چنان‏که اسلام در چهار سده اول میلادی این کار را کرد و الان غرب در حال انجام این مدل است.



وی با بیان اینکه یکی دیگر از اتفاقاتی که در طی این سه دهه در ایران رخ داد، ادغام اعلام نشده و غیر مستقیم و غیر رسمی اسلام و سرمایه‏داری و در مواردی تحت تأثیر شرایط خاص، التقاط اسلام و سوسیالیسم بود، تصریح کرد: این امر منجر به این شد که معیارهای دینی با یکسری انحرافات و ترکیبات همراه شد که نظام را با چالش مواجه کرد.



وحدت حوزه و دانشگاه می توانست از اتفاقات مهم در نظام اسلامی باشد



سفیر سابق ایران در چین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وحدت حوزه و دانشگاه می‌‏توانست از اتفاقات مهم در نظام اسلامی باشد، اظهار داشت: متأسفانه به دلیل بعضی بی‏توجهی‏‌ها و عدم جدیت به نتایجی که انتظار می‌‏رفت، این امر محقق نشد.



وی در ارتباط با عملکرد روحانیت در عرصه علوم انسانی یادآور شد: حوزه در مورد کادرسازی برای مسئولیت‏های اصلی و ذاتی خودش هنوز خیلی کار دارد و خیلی راه دارد که هنوز آن را طی نکرده است.



منصوری اضافه کرد: همچنین حوزه در رابطه با تربیت دیپلمات‏های مسلمان و مبلغین و مدرسین برای سطح بین المللی کار خاصی صورت نداده است به گونه‏ای که الان دیپلمات‏های ما از مباحث و معارف دینی اطلاع دقیقی ندارند و کادر فرهنگی خارجی بسیار ضعیف است.



وی افزود: باید یک تجزیه و تحلیل عمیق و واقع‏بینانه و جامع از وضعیت نظام صورت گیرد و بدون محدودیت، اوضاع مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و با جمع‏بندی دقیق سیاست‏‌ها و برنامه‏‌ها و عملکردهای گذشته، از اشتباه‏های بعدی خودداری کند؛ بنابراین ‏باید شرایط موجود، ریشه‏‌ها و علل و راه‏های برون‏رفت از آن را شناخت.



معاون اطلاع‏رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی با بیان اینکه ریشه این مشکلات به ضعف فرهنگ عمومی باز می‌‏گردد که دارای مؤلفه‏های متعددی از جمله قانون‏گرایی، جمع‏گرایی، مسئولیت‏پذیری، نظم و انضباط و وجدان کاری است، اظهار داشت: روحانیون ‌‏باید در سطوح و لایه‏های مختلف در ارتباط با ارتقای فرهنگ عمومی جامعه تلاش کنند.



روحانیت باید در کادرسازی برای علوم انسانی نقش فعالتری داشته باشد



وی افزود: روحانیت ‌‏باید در بحث کادرسازی برای علوم انسانی نقش فعالتری را ایفا و اساتیدی را در این زمینه تربیت کند. نیز حوزه و روحانیت باید مسئولیت کتب آموزشی علوم انسانی را بر عهده بگیرد.



نخستین همایش روحانیت و انقلاب اسلامی به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پنجشنبه ۱۲ اسفند ماه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد.