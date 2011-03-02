حوزه علمیه به علوم انسانی توجه کافی نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد منصوری در نشستی با دبیرخانه همایش روحانیت و انقلاب اسلامی با بیان اینکه نظام آموزشی، سازنده آینده هر جامعهای است و بخش عمدهای از وضعیت امروز جامعه ما نیز محصول نظام آموزشی گذشته است، اظهار داشت: نظام آموزشی عمدتاً مبتنی بر مبانی جهانبینی و انسانشناسی آن است بنابراین، کلیه مباحثی که مربوط به رشتههای علوم انسانی است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی تمام ابعاد جامعه، تأثیر میگذارد و حتی علت عمده تمرکز غرب بر روی مباحث علوم انسانی نیز به همین دلیل است.
جمهوری اسلامی در زمینه علوم انسانی با چالش جدی روبرو است
معاون اطلاعرسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی با بیان اینکه نظام مقدس اسلامی در حال حاضر در ارتباط با علوم انسانی با یک چالش جدی و بنیادی در سطح ملی روبرو است، عنوان کرد: حوزههای علمیه که در حقیقت باید در این زمینه از ابتدای انقلاب احساس مسئولیت بیشتری میکردند، متأسفانه کار در خوری نسبت به اهمیت موضوع انجام ندادند و این مسئله حتی در رابطه با نقد علوم انسانی و گسترش علوم و معارف اسلامی و قرآنی نیز مشهود است که در حد ملی کار مناسبی انجام نشده است.
وی گفت: هرگاه هنر با تفکر و فرهنگ ترکیب و جمع شود، برد و نفوذ آن تفکر و فرهنگ بیشتر و پایدارتر خواهد شد و اگر این ترکیب با تکنولوژی نیز همراه شود؛ بدینمعنا که یک پیام با فنآوری و هنر ترکیب شود، توفیق و سرعت گسترش فرهنگی حاصل میشود؛ چنانکه اسلام در چهار سده اول میلادی این کار را کرد و الان غرب در حال انجام این مدل است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اتفاقاتی که در طی این سه دهه در ایران رخ داد، ادغام اعلام نشده و غیر مستقیم و غیر رسمی اسلام و سرمایهداری و در مواردی تحت تأثیر شرایط خاص، التقاط اسلام و سوسیالیسم بود، تصریح کرد: این امر منجر به این شد که معیارهای دینی با یکسری انحرافات و ترکیبات همراه شد که نظام را با چالش مواجه کرد.
وحدت حوزه و دانشگاه می توانست از اتفاقات مهم در نظام اسلامی باشد
سفیر سابق ایران در چین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وحدت حوزه و دانشگاه میتوانست از اتفاقات مهم در نظام اسلامی باشد، اظهار داشت: متأسفانه به دلیل بعضی بیتوجهیها و عدم جدیت به نتایجی که انتظار میرفت، این امر محقق نشد.
وی در ارتباط با عملکرد روحانیت در عرصه علوم انسانی یادآور شد: حوزه در مورد کادرسازی برای مسئولیتهای اصلی و ذاتی خودش هنوز خیلی کار دارد و خیلی راه دارد که هنوز آن را طی نکرده است.
منصوری اضافه کرد: همچنین حوزه در رابطه با تربیت دیپلماتهای مسلمان و مبلغین و مدرسین برای سطح بین المللی کار خاصی صورت نداده است به گونهای که الان دیپلماتهای ما از مباحث و معارف دینی اطلاع دقیقی ندارند و کادر فرهنگی خارجی بسیار ضعیف است.
وی افزود: باید یک تجزیه و تحلیل عمیق و واقعبینانه و جامع از وضعیت نظام صورت گیرد و بدون محدودیت، اوضاع مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و با جمعبندی دقیق سیاستها و برنامهها و عملکردهای گذشته، از اشتباههای بعدی خودداری کند؛ بنابراین باید شرایط موجود، ریشهها و علل و راههای برونرفت از آن را شناخت.
معاون اطلاعرسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی با بیان اینکه ریشه این مشکلات به ضعف فرهنگ عمومی باز میگردد که دارای مؤلفههای متعددی از جمله قانونگرایی، جمعگرایی، مسئولیتپذیری، نظم و انضباط و وجدان کاری است، اظهار داشت: روحانیون باید در سطوح و لایههای مختلف در ارتباط با ارتقای فرهنگ عمومی جامعه تلاش کنند.
روحانیت باید در کادرسازی برای علوم انسانی نقش فعالتری داشته باشد
وی افزود: روحانیت باید در بحث کادرسازی برای علوم انسانی نقش فعالتری را ایفا و اساتیدی را در این زمینه تربیت کند. نیز حوزه و روحانیت باید مسئولیت کتب آموزشی علوم انسانی را بر عهده بگیرد.
نخستین همایش روحانیت و انقلاب اسلامی به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پنجشنبه ۱۲ اسفند ماه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد.
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