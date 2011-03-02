دو میلیارد و 500 میلیون ریال در امور کانون مساجد استان قزوین هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام علی رمضانی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین با تشریح فعالیت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان اظهارداشت: مساجد مهمترین و موثر ترین نهاد فرهنگی برای ترویج و اشاعه فرهنگ اسلامی است و با ایجاد ارتباط معنوی انسان با معبود و تقویت نشاط معنوی از جایگاه والایی برخوردار است.

وی افزود: در شرایط کنونی خوشبختانه شاهد حضور پر شور جوانان در مساجد هستیم و اگر همه مدیران، مسئولان، فعالان رسانه ها دست در دست هم نهیم می توانیم از این فضا برای سالم سازی اجتماع استفاده بهینه کنیم.

رمضانی ساخت مساجد در شهرک های جدید و مجتمع های مسکونی را مهم دانست و تصریح کرد: متاسفانه در این زمینه کمی کوتاهی شده که باید با دقت نظر این ضعف را در سالهای آینده برطرف کنیم.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان یادآورشد: برای رونق مساجد و جذب بیشتر جوانان در این مراکز دینی در سال آینده برنامه های متنوعی را پیش بینی کرده ایم که با اجرای آنها امیدواریم از این مساجد بهتر استفاده شود.

رمضانی افزود: دسترسی آسان همه مردم به مساجد از اهداف بلند نظام است که در صورت ساخت مجتمع های فرهنگی در مساجد یا جنب آنها می توان به این مهم دست یافت.

وی تصریح کرد: حضور روحانیون باسواد و عالم، توجه به تنوع محوری در فعالیت مساجد، ایجاد فضای صمیمیت و نشاط و پیوند بین مسجد و مکان های آموزشی از دیگر راههای ایجاد جذابیت در مساجد است که توسط دبیرخانه کانون پیگیری خواهد شد.

این مسئول اظهارداشت: باید به گونه ای رفتار و برنامه ریزی کنیم تا حضور زوج های جوان برای گرفتن مشاوره های زندگی در مساجد بیشتر شود لذا بسیاری از مشاوره های قبل و بعد از ازدواج را می توان در مساجد ارائه و حضور جوانان در این مراکز را بیشتر کرد.

وی یکی از ترفندهای دشمنان را دور کردن جوانان از مساجد دانست و گفت: باید برای خنثی کردن این توطئه با شیوه های جدید بتوانیم گروههای مختلف را به مساجد جذب و آموزشهای لازم را به آنها ارائه کنیم.



کانون مساجد در هشت محور فعالیت می کند



رمضانی فعالیت های کانون فرهنگی و هنری مساجد را در هشت محور اعلام کرد و افزود: فعالیت در امور قرآنی، آموزشی، پژوهشی، کانون های تخصصی، فرهنگی، هنری، کتابخانه، جشنواره، اوقات فراغت و خبرگزاری شبستان از بخشهای مختلف کارهای کانون مساجد است.

وی اهداء 150 دوره تفسیر قرآن 15 جلدی به ائمه جماعات استان، اهداء 20 دوره تفسیر نور به ائمه جمعه، برگزاری 30 محفل انس با قرآن با حضور یک هزار و 800 نفر در طرح تلاوت نور، دایر کردن 28 خانه نور در مساجد، توزیع بسته های قرآنی و ختم قرآن در همه مساجد استان، توزیع 400 دوره تفسیر بین دانش آموزان و برگزاری مسابقه قرآنی و تجلیل از قاریان را از دیگر برنامه های کانون در سال جاری ذکر کرد.

رمضانی همچنین آموزش سه هزار و 500 دانش آموز و اعزام 55 نفر به اردوهای زیارتی را از برنامه های فرهنگی امسال دانست و اظهارداشت: از مجموع 150 کانون استان 12 کانون تخصصی است و یک کانون نیز در بخش مهدویت فعالیت می کند.

وی در ادامه این نشست خبری گفت: تعداد کتابخانه های کانون 120 باب است که 45 کتابخانه مخزن دار و 52 کتابخانه باز است که امسال بیش از یک هزار و 200 جلد کتاب به ارزش 518 میلیون ریال در این کتابخانه ها توزیع شده است.

به گفته رمضانی بیش از هشت هزار نفر امسال در اردوهای اوقات فراغت کانون شرکت و در برنامه های فرهنگی آن شرکت کردند.

مسئول دبیرخانه کانون فرهنگی هنری مساجد استان قزوین خاطرنشان کرد: در خبرگزاری شبستان هم در سال جاری یک هزار و 600 خبر، گزارش و مصاحبه تولید و منتشر شده که نسبت به سال قبل 10 درصد رشد داشته است.

وی از همکاری استانداری قزوین در تامین اعتبارات مورد نیاز کانون تقدیر کرد و گفت: امسال بیش از 500 میلیون ریال توسط استاندار قزوین به کانون اهدا و در تجهیز کانونهای مساجد استان هزینه شد.