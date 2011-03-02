کاله مازندران از ابومسلم مشهد انتقام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، دیداردو تیم کاله مازندران و ابومسلم مشهد درچارچوب هفته دوازدهم مسابقات لیگ برتری والیبال کشور عصرچهارشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار که درپایان تیم کاله موفق شد میهمان مشهدی خود را با شکست سنگین سه بر صفر بدرقه کند.

نماینده مازندران در این دیدار در سه ست متوالی وبا امتیازهای( 25بر19)، ( 25 بر22 ) و( 25 بر14) برابر ابومسلم مشهد صاحب برتری شد و در دوهفته مانده به مرحله حذفی این مسابقات جایگاه دومی خود را در گروه دوم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور تثبیت کرد.

تیم کاله در این فصل دردیدار رفت درمشهد به تیم ابومسلم باخته بود.

نماینده مازندران با کسب این پیروزی تعداد پیروزی خود را به نه مسابقه رساند وبا سه شکست دور رفت برابرحریفان، مجموع امتیازهای خود را به عدد 23 رساند و درپایان هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور درمکان دوم گروه دوم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور قرار گرفت.

تیم کاله مازندران در این دیدارخانگی خود در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل با حمایت بیش از دو هزارتماشاچی پرشوراین شهر این پیروزی را جشن گرفت.

محمدحسین شفقی، به عنوان داوراول و وحید پورکاشیان به عنوان داوردوم به همراه علی یگانه مجد ناظر فدراسیون کار قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

تیم کاله به عنوان تنها نماینده مازندران در مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشورحضور دارد.