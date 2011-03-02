متخلفین زمینهای کشاورزی بوشهر تحویل مراجع قضایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، علی یزدان شناسی در جمع دهیاران دشتستان اظهار داشت: برخورد با این افراد به گونه ای خواهد بود که ساخت و سازها این افراد تخریب و زمین را به حالتی اولیه برخواهیم گرداند.

وی اظهار داشت: باید هدف از حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به مردم آموزش کامل داده بشود و مردم باور کنند که وظیفه دارند از اراضی و باغات مواظبت نمایند.

معاون آموزشی دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه اراضی کشاورزی را برای نسل های آینده باید حفظ کنیم، گفت: روزانه در داخل دادگاه های استان بوشهر و شهرستان ها با پرونده های متعددی در موضوع تغییر کاربری های غیرقانونی اراضی زراعی و باغات مواجه هستیم.

یزدان شناس اضافه کرد: توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت و توسعه صنعت نیز معضل دیگری است که باعث تغییر کاربری اراضی شده است که باید فکری اساسی برای این موضوع شود.

سرپرست فرمانداری دشتستان نیز گفت: هرکدام از ما باید بر اساس وظیفه انسانی و طبق مقررات جمهوری اسلامی به وظیفه قانونی خود در قبال طبیعت عمل کنیم.

علی دهقایدی زمین کشاورزی را یکی از اساسی ترین بخش در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی عنوان کرد، گفت: دهیاران باید با صلاحدید متخصصین نسبت به تفکیک و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی عمل نمایند و اجازه ندهند که این نعمت الهی به راحتی تخریب و از بین برود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان نیز گفت: رای تشکیل هر یک سانتیمتر خاک زراعی در زمین بطور متوسط نیاز به 700 سال زمان نیاز است.

حسین قیصری حفظ اراضی کشاورزی را موجب تامین امنیت غذایی برای نسل فعلی و نسل های آینده و توسعه صادرات و ارزآوری عنوان کرد.