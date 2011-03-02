پیروزی انقلابیون در شهر البریقه / جنگنده های قذافی اجدابیا را بمباران کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های العربیه و الجزیره، در درگیری های شهر"البریقه" در غرب بنغازی میان انقلابیون و مزدوران قذافی، چهار نفر کشته و ده نفر زخمی شدند.

شبکه الجزیره از تسلط کامل انقلابیون بر شهر البریقه پس از کشته شدن چندین نفر از آنها در حملات مزدوران قذافی خبر داد.

همچنین منابع خبری گزارش دادند که درگیریها در اجدابیا ادامه دارد و هواپیماهای رژیم قذافی اجدابیا را هدف قرار داده اند. در درگیری های اجدابیا شانزده نفر کشته شده اند. مخالفان قذافی اقدام به دفع هجوم طرفداران وی در شهر الزاویه کردند.

منابع خبری اعلام کردند وزیر داد گستری سابق ریاست شورای ملی موقت را برعهده گرفته است. انقلابیون در" البریقه" در بنغازی اعلام کردند که کنترل کامل این شهر را به دست گرفته اند و گردانهای قذافی را بیرون رانده اند. همچنین منابع خبری از پیوستن گارد محافظ تاسیسات نفتی به مردم خبر دادند.

ازسوی دیگر سازمان حقوق بشر لیبی اعلام کرد که از ابتدای قیام مردم لیبی حدود شش هزار نفر کشته شده اند. دادگاه بین المللی کیفری نیز اعلام کرد که فردا اسامی جنایتکاران جنگی در لیبی را اعلام خواهد کرد.