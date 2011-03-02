حوزه های علمیه محور رشد اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دکترمحمد بروجردی، عصر چهارشنبه در جمع مدیران مدارس علوم دینی اهل سنت گلستان با اشاره وجود جمعیت 37 درصدی اهل سنت در این استان، اظهار داشت: این ظرفیت عظیم متاثر بر فرهنگ و آداب قومی خود بوده و نیازمند آماده سازی چشم اندازی برای آینده خویش است.

وی با بیان نقش و جایگاه ویژه حوزه های علمیه در زندگی مردم از گذشته تا امروز گفت: در عصر کنونی، دسترسی آسان به اطلاعات سبب تغییرات زیادی در سطح آگاهی جوامع شده که تفاوتها، تغییر دانش و افکار مردم و در نتیجه افزایش سطح مطالبات آنان را به دنبال داشته است.

دکتر بروجردی، بروز جابجایی پاره ای حسن و قبح ها در جامعه را نوعی چالش در مبانی دینی ذکر کرد و افزود: باید بینش و استراتژی دانش علما و حوزه های علمیه به گونه ای باشد که به راحتی پاسخگوی وضعیت ها و مسائل روز بوده و هرگز دچار عوام زدگی نشوند.

معاون آموزشی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، همچنین گفت: با توجه به نبود ساختار درست در بیشتر مدارس دینی باید زمینه ای برای تربیت و آماده سازی طلبه ها فراهم و جبهه و ساختار مشخصی تعیین گردد.

وی، تصریح کرد: مهمترین وظیفه حوزه ها تربیت افرادی است که پاسخگوی نیازهای مردم در چهار چوب دین مبین اسلام باشند و مدرسان تنها به تدریس ساده علوم و طلاب تنها به یادگیری دروس بسنده نکنند.

دکتر بروجردی، دستیابی به موفقیت را مستلزم داشتن یک ساختار درست و پیروی از آن دانست و اظهار داشت: رفع مشکلات امتحانات پایان سطح طلاب از طریق استاندارد سازی برنامه های درسی امکان پذیر است و این موضوع نه تنها به معنای تغییر دروس و یا دخالت در تفکر حوزه ها نیست، بلکه به معنای هماهنگی برنامه ریزی درسی و جلوگیری از پراکندگی دروس است.

وی تاکید کرد: استراتژی نظام جمهوری اسلامی استقلال حوزه های علمیه است و با برنامه ریزی درسی استاندارد می توان برنامه آموزشی درستی تدوین نمود که در نهایت تعالی و هویت بخشی را در پی دارد.

معاون آموزشی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، همچنین گفت: با تغییر در ساخت و سازهای مدارس، به روز بودن دانش و بالا بردن سطح آگاهی مدیران می توان گام های موثری را در راستای بهبود وضعیت مدارس و حوزه های علوم دینی استان برداشت.

بروجردی، با اشاره به اینکه سرنوشت طلبه ها به تصمیم گیری مدیران حوزه ها بستگی دارد تصریح کرد: برای رسیدن به توسعه و پیشرفت به لوازم، تلاش و هماهنگی نیاز است و از سال آینده این برنامه ها مبتنی بر کتب درسی خود حوزه ها انجام می گیرد.

وی، تبعیت از ضوابط ومقررات، داشتن مدرک تحصیلی حوزوی یا پرونده تحصیلی طلاب برای اشتغال، ابلاغیه برای مدیران و مدرسین را از برنامه ها و ویژگیهای مورد نظر برای مدارس علوم دینی و حوزه ها برشمرد.

دکتر محمد برجردی، در خصوص اهمیت ترابری علوم اظهار داشت: حوزه ها می توانند از اساتید سایر حوزه ها نیز بهره مند شوند.

وی، گرفتن سهمیه و اشتغال برای فارغ التحصیلان اهل سنت را در سازمانها و نهادهای مختلف را نیازمند برنامه ریزی دقیق و جامع عنوان کرد و افزود: مدرسه موفق جایی است که ساختار برنامه ریزی درسی در آن تعریف شده باشد که این موضوع شامل دارالقرآن ها نیز می شود.

بروجردی، از حوزه ها و مدیران و مدرسان و طلاب حوزه های علمیه خواست تا در راستای تحقق اهداف و برنامه های مرکز همکاری لازم را داشته باشند.