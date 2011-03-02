امحا 110 تن مواد مخدر طی هفته جاری/ قانون احزاب آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مصطفی محمد نجار بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر در سخنانی اظهار داشت: از این میزان مواد مخدر حدود 60 تن کراک (تریاک فشرده) معادل 900 تن تریاک است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین از این میزان نیز 50 تن انواع مواد مخدر شامل حشیش، شیشه، انواع قرص روانگردان و... است.

وزیر کشور ادامه داد: حدود 40 تن از این میزان مواد مخدر کشف شده در استان تهران امحا می شود و ما بقی نیز در سایر نقاط کشور امحا خواهد شد.

نجار ادامه داد: این میزان مواد مخدر کشف شده در استانهای مختلف کشور طی هفته جاری امحا می شود.

وی همچنین با اشاره به روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در زمینه مصرف سوخت در کشور بیان داشت: خوشبختانه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میزان مصرف سوخت در کشور کاهش یافته است.

وزیر کشور با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها موجب مصرف بهینه سوخت در کشور شده است، خاطر نشان کرد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف سوخت در کشور اصلاح شده است.

نجار با اشاره به طرح اصلاح قانون احزاب در کشور نیز یادآور شد: این طرح جامع تهیه شده و آماده برای تقدیم به مجلس و دولت است.