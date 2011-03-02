پلیس بوشهر با آمادگی کامل به استقبال سال نو می رود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سردار رضا محمدی یگانه شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برخورد جدی با افراد شرور و برهم زننده نظم و امنیت در ایام نوروز اشاره کرد و اظهار داشت: پلیس با داشتن روحیه ای مردمی و در کنار مردم با مخلان نظم و امنیت جامعه برخورد جدی و قاطع خواهد داشت.

وی افزود: پلیس بوشهر با روحیه مردمی بودن در راستای ارتقا امنیت اجتماعی گام بر می دارد اما علاوه بر این روحیه، برخورد جدی و قاطع نیز با آنهایی دارد که سعی در برهم زدن نظم و امنیت جامعه دارند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: خود مردم در برقراری آرامش و امنیت جامعه نقش بسزایی دارند و می توانند در تحقق این هدف بزرگ همکاری شایانی با پلیس داشته باشند.

محمدی یگانه خطاب به خانواده ها با بیان اینکه با توجه به روزهای پایانی سال بیشتر مراقب فرزندان خود باشند، گفت: والدین از ارتباط فرزندان خود با دوستانشان مطلع باشند و آنها را با تهدیدهایی که در جامعه وجود دارد آگاه سازند.