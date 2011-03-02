اعتبارات صندوق حمایت از خبرنگاران افزایش می یابد

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به مصوبات کارگروه فرهنگ و هنر استان لرستان، اظهار داشت: در این کارگروه 10 محور مورد بحث قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این 10 محور تمامی مباحث فرهنگی، هنری، دینی و مذهبی را در بردارد، خاطرنشان کرد: در کارگروه فرهنگ و هنر استان لرستان بحث هایی مربوط به مساجد، کانون های فرهنگی و هنری، مطبوعات، فیلم، تئاتر، موسیقی و... مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم با تاکید بر اینکه دولت به استان این مجوز را می دهد که با تامین اعتبارات لازم فعالیتهای فرهنگی و هنری در استان صورت گیرد عنوان کرد: مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به لرستان به صورت مجموعه کامل و بسیار جامع تدوین شده است.

حسینی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این مصوبات فرهنگی و هنری شاهد تحولات فراوانی در زمینه فرهنگ و هنر استان لرستان باشیم.

وی با اشاره به استعدادهای فراوان استان لرستان در زمینه فرهنگ و هنر خاطرنشان کرد: استان لرستان یک استان جوان است که لازم است که به فعالیتهای فرهنگی و هنری جان تازه ای دمیده شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم با اشاره به میزان اعتبارات بخش فرهنگ و هنر سفرهای استانی هیئت دولت، بیان داشت: میزان اعتبارات کل کشور در این زمینه 1500 میلیارد تومان است که میانگین این اعتبار در استانها 50 میلیارد تومان می باشد.

وی همچنین با تاکید بر حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد از خبرنگاران بیان داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد در تلاش است که چتر حمایتی خود را در این بخش گسترده تر کند و در این راستا در سالجاری به دولت پیشنهاد داده ایم که میزان اعتبارات صندوق حمایت از نویسندگان، هنرمندان و خبرنگاران افزایش پیدا کند.