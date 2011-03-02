مدارس علوم دینی گلستان ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام ابوالفضل عامری عصر چهارشنبه در نشست این مرکز افزود: از سال آینده نیروها و افراد تحصیلکرده اهل سنت نیز در دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت بکار گرفته می شوند.

وی ضمن اشاره به استفاده از نیروهای اهل سنت در تمامی مباحث، تصمیم گیریها و کارهای اجرایی اظهار داشت: از سال آینده در افرادی که توانایی انجام کارهای مدیرتی، اجرایی و ساختار سازمانی را داشته باشند در این مرکز بکار گرفته می شوند.



وی افزود: این قضیه تنها مختص روحانیون نبوده و شامل همه کسانی می شود که از حیث نظری، فکری و اجرایی و عملیاتی بتوانند با مرکز همکاری کنند.



عامری ضمن اشاره به دیدگاه و جایگاه وحدت گرایانه نماینده ولی فقیه در استان گلستان تصریح کرد: در راستای ارتقای کیفی سطح دانش علمی و مهارتی مدیران حوزه های علمیه اهل سنت جلساتی برگزار شد که به منزله زمینه و مقدمه ای برای کارهای آتی بشمار می آید.



وی اضافه کرد: پیرامون مباحث آموزشی حوزه ها مطالب زیادی در راستای رشد و تعالی آموزشی و بر مبنای تعامل تبادل نظر و تصمیم گیری گفته شده است



عامری از برگزاری کلاسهای آموزشی در تاریخ 19 و 20 اسفند ماه جاری خبر داد و گفت: این کلاسها در گرگان با حضور تعدادی از افراد منتخب اهل سنت، مدیران، مدرسین، رابطین، ضابطین، افراد تاثیرگذار و اجتماع ائمه جماعات اهل سنت برگزار می شود.



رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور با بیان اینکه این مرکز از انتقادات و پیشنهادات برای بهبود روند امور استقبال می کند، گفت: از مدیران حوزه ها می خواهیم تا روند فارغ التحصیلی طلاب را به مرکز اعلام کنند تا زمان فارغ التحصیلی آنان نیز همانند ماهیت تحصیلی، بحث شهریه، بیمه و کارت پارسیان مورد بررسی مرکز قرار گیرد.



حجت الاسلام عامری همچنین گفت: سهمیه حج مبنی بر معیارهای مشخص برای روحانیون عملی شده و برای امسال سهمیه حج عمره برای 10 نفر به قید قرعه و برای 10 نفر ائمه جماعات سهمیه و بخشی نیز برای تقاضای برخی مدیران و علما خواهد بود.



وی در خصوص حقوق و حق الزحمه ائمه جماعات گفت: این موضوع نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست و طی آمار تا 22 اسفندماه همراه باحقوق، عیدی، کمک معیشت و هدیه مقامم معظم رهبری به مناسبت هفته وحدت به آنان پرداخت می شود.



وی در خصوص برگزاری جلسه شورای نمایندگان ولی فقیه در 16 اسفند ماه سالجاری از حضرت آیت الله نورمفیدی به عنوان یکی از اعضای این جلسه خواست تا بحث طلاب خواهر، طلاب مجرد و بحث فارغ التحصیلان را در جلسه شورای نمایندگان ولی فقیه مناطق قومی جزو مصوبات خود قرار داده و به آن توجه داشته باشند.



عامری همچنین از برپایی مسابقه قرآنی استانی تا پایان سال خبر داد و گفت: تمام فعالان کار قرآنی برای برگزاری نشست قرآنی تا پایان اسفند ماه شناسایی می شوند.



وی در پایان اظهار امیدواری کرد: به زودی برخی از مشکلات مدارس نظارتی و ساماندهی به همت وحمایت نماینده ولی فقیه در استان گلستان رفع خواهد شد.