به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فرود عسگری بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: قاچاق کالا به عنوان پدیده‌ای مخرب شناخته شده و آثار زیانباری در بخشهای اجتماعی و فرهنگی به دنبال داشته و اقتصاد ملی را نیز با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری همه دستگاه‌‌ها موظف به مبارزه با قاچاق کالا شده‌ند زیرا این پدیده اثرات زیان‌باری برای کشور دارد.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان ادامه داد: برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسات مختلفی تشکیل شد و در برگزاری این جلسات بسیاری از معضلات و مشکلات حل شده است.

وی با بیان اینکه با این روند و عرضه قاچاق کالا و ارز در سطح بازار به تدریج تولیدات داخل از رونق خواهد افتاد، افزود: بیکاری در استان فراوان خواهد شد و در همین مواقع قاچاق اقتصاد کشور و کلانشهرها را با تهدید مواجه خواهد کرد.

عسگری تاکید کرد: یکی از علتهای اصلی قاچاق کالا بالا بودن میانگین نرخ تعرفه‌هاست که کالاهایی که به داخل کشور و استان وارد می‌شود معمولا نرخ تعرفه‌های بالایی دارد و این به دلیل گستردگی مرزهای کشور است.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی 167 گمرک در کشور فعالیت می‌کنند، بیان داشت: در صورتیکه در برخی از کشورهای آسیایی این تعداد زیر 100 مورد است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان با بیان اینکه تعرفه‌های کالاها به خودی خود ابزار حمایتی برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و ارز به داخل کشور هستند، تاکید کرد: در حال حاضر 90 تا 95 درصد از گوشی‌های وارداتی به داخل کشور قاچاق هستند که این به دلیل تعرفه‌های این محصول است.

وی گفت: از سه سال گذشته دولت واردات چای را به کشور ممنوع کرده بود و از آنجا که شهرستان لاهیجان تنها تولیدکننده چای است و تولیدات آن جوابگوی مصرف کشور نبود و این امر سبب واردات قاچاق بیش از حد این نوع محصول به داخل ایران شد.

عسگری اظهار داشت: کالاهای قاچاقی که از مرزها وارد کشور می‌شود 70 درصد از آنها در استان اصفهان کشف و ضبط می‌شود که بیشتر کالاهای قاچاق از بوشهر وارد استانهای دیگر می‌شود چراکه وقتی مبارزه با این پدیده برای تمام استانها موظف شده مقابله با آن در این استان به طور عملی انجام نمی‌شود.