بیانات رهبری ایران در انقلاب مصر راهگشا بود/ عربستان هم مستعد قیام است

"کمال الهلباوی" عضو ارشد اخوان المسلمین مصر در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: قیامهای کنونی علیه ظلم، دیکتاتوری و فساد بوده است و گام مهمی برای حرکت جامعه به سوی دموکراسی و ایجاد دولت مدنی به شمار می رود. آینده مصر روز به روز بهتر خواهد شد.

وی افزود: فساد به طور تدریجی ریشه کن خواهد شد و آزادی های بیشتری به مردم داده می شود. استقلال سیاسی که تاکنون مفهومی در مصر نداشته حاکم خواهد شد و این همه از برکات و دستاوردهای انقلاب مردمی در مصر است.

الهلباوی درباره روابط میان اخوان المسلمین و ایران گفت: روابط مستمر است و اخوان روابط خوبی با جمهوری اسلامی و ملت ایران دارد. این روابط در سطح خوبی قرار دارد. انقلاب اسلامی دارای برکات فراوانی بوده و پرتوهای آن بر همه دنیا تابیده است.

همه علما نزد ما از جایگاه خاصی برخوردار هستند. انقلاب ایران درس هایی برای دیگر کشورها داشته و حاوی نکات مثبت فراوانی بوده است که نه تنها انقلابیون مصر بلکه دیگر کشورها استفاده شایانی از آن کرده اند، اما مصر شرایط خاص خود را دارد.

در انقلاب مصر متاسفانه علما نقشی نداشته اند و قیام تحت رهبری آنها نبوده، بلکه جوانان این قیام را رهبری کردند در حالی که قیام ایران به رهبری علما بوده است.

این عضو ارشد اخوان المسلمین مصر درباره تاثیر بیانات مقام معظم رهبری در قبال قیام مردم این کشور تصریح کرد: این بیانات بسیار عظیم و زیبا بود و دارای نقش تاثیرگذاری بود به طوری که در بالا بردن همت جوانان مصری تاثیری زیادی داشت.

وی افزود: مردم مصر و دیگر کشورها علاقه خاصی به امام خمینی(ره) دارند و به نصایح ایشان توجه ویژه ای نشان می دهند. اخوان المسلمین از این بیانات استقبال می کند همانطور که بیانات امام خمینی اهمیت والایی نشان داده و استفاده شایانی از آن کرده است.

الهلباوی ضمن رد هر گونه اختلاف نظر میان اخوان المسلمین و ایران افزود: مردم مصر از بیانات امام خامنه ای استقبال کردند و تاثیری زیادی در انقلاب و روند آن داشته است.

این عضو اخوان تصریح کرد: حکومتهای عربی دید خوبی به حکومت و مردم ایران ندارند اما ملتهای عربی ایران را دوست دارند.

حکومتهای عربی وابسته به آمریکا و اسرائیل هستند و همواره به محاصره ایران پرداخته اند اما مسلمانان انقلاب و مردم ایران را دوست دارند.

الهلباوی درباره موضع "طنطاوی" رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر در قبال ایران گفت: موضع گیری وی ارزش چندانی ندارد زیرا عمر آن محدود است.

این عضو اخوان المسلمین در ادامه ابراز داشت: آمریکا و اسرائیل ضد قیامهای مردمی هستند آنها خواهان ادامه حضور مزدورانشان در قدرت هستند.



وی با اشاره به اوضاع لیبی اظهار داشت: قذافی همانند دیگر حکام تاریخ به زودی به زباله دان تاریخ فرستاده خواهد شد. وی فردی دیوانه و فاسد است.انقلاب لیبی ادامه دارد و وی جز بخش محدودی از لیبی سلطه ندارد و به پایان راه رسیده است.

عضوارشد اخوان المسلمین با اشاره به کشیده شدن دامنه قیامها به کشورهای حوزه خلیج فارس افزود: انقلابات در بحرین و یمن آغاز شده و انشاء الله قیام علیه ظلم و استبداد ادامه خواهد یافت.

وی درباره احتمال قیام در عربستان گفت: هر تحولی ممکن است رخ بدهد. هم اکنون دامنه افکار گسترده شده است زیرا ارتباطات مانند گذشته محدود نیست و شبکه های تلویزیونی فراوان شده اند.هر تحولی ممکن است در عربستان هم رخ دهد.



