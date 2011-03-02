راه و ترابری به امتیاز بازی مقابل کاسپین نیازمند است

سید عباس آقا کوچکی در آستانه بازی تیمش در برابر کاسپین قزوین در هفدهمین هفته مسابقات لیگ برتر کشور که عصر پنجشنبه در ورزشگاه دو هزار نفری شهید حیدریان برگزار می‌شود با اشاره به باخت تیم راه وترابری قم در برابر توزین الکتریک کاشان اظهار داشت: با توجه به اینکه شکست تیم راه و ترابری قم در برابر تیم کاشانی بدترین بازی و باختمان در لیگ برتر است ولی این باخت به نوعی سبب جدیت و انگیزه تیم راه و ترابری قم در برابر کاسپین قزوین خواهد شد.



وی با اشاره به بازی دور رفت راه و ترابری قم در برابر تیم کاسپین قزوین اضافه کرد: تیم بسکتبال قم در دور رفت توانست تیم کاسپین قزوین را در وقت اضافه دوم شکست دهد و این امر حساسیت و قوی بودن تیم حریف را می‌رساند و این تیم توانسته در بازی قبل خود نیز تیم حفاری اهواز را شکست دهد و در حال حاضر تیم دارای انگیزه و روحیه بالایی است.



سر مربی تیم بسکتبال راه وترابری قم ادامه داد: در این بازی برای بازگشت به روند قبلی و رو به رشد نیاز داریم تا در این بازی پیروز میدان باشیم.



وی در خصوص وضعیت جسمانی تیم راه و ترابری قم بیان داشت:‌ در بازی با شهرداری گرگان مجید قاسم زاده بدلیل مصدومیت شدید از ناحیه پا در تیم حضور ندارد و وی در بازی مقابل توزین الکتریک کاشان نیز نتوانست بازی کند و در رقابت مقابل کاسپین قزوین نیز با توجه به شرایطش 50 درصد احتمال بازی کردن را دارد و ایمان زندی نیز در بازی دور رفت در برابر شهرداری گرگان مصدوم شد و وی نیز در بازی نخواهد بود.



وی گفت: بازیکنان تیم راه و ترابری روز سه شنبه تمرین خوبی را انجام داد و روز چهارشنبه نیز آخرین تمرین خود را برای آماده شدن در برابر تیم کاسپین قزوین انجام دادند.



شایان ذکر است تیم راه و ترابری قم در حال حاضر با 16 بازی ، 5 باخت ، 11 برد و 27 امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی لیگ برتر کشور قرار دارد و تیم کاسپین قزوین نیز با 16 بازی ، 6 برد و 22 امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.



دو دیدار تیم بسکتبال راه و ترابری قم و کاسپین قزوین روز پنج شنبه ساعت 16 در ورزشگاه دو هزار نفری شهید حیدریان برگزار خواهد شد.