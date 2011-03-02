درخواست برکناری همدست مبارک/ آخرین خبرها از سرنوشت دیکتاتور مخلوع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، شمار زیادی از مصری ها همزمان با برگزاری نشست شورای وزیران خارجه عرب خواستار برکناری "احمد ابولغیط" وزیر خارجه مصر شدند.

تظاهرات کنندگان شعار می دادند ابوالغیط برو، فرزندان ما در لیبی کجایند. تظاهرات کنندگان شعارهایی در همبستگی با مردم لیبی با مضمون مردم مصر و لیبی صف واحدی را تشکیل می دهند سر دادند.

شایان ذکر است که هزاران مصری د لیبی از تعویق عملیات انتقال به کشورشان شکایت داشته اند. گزارشهای خبری حاکی است که حدود بیست هزار مصری از لیبی به سوی منطقه مرزی با تونس گریخته اند که اوضاع نامساعدی دارند. "اشرف حاتم" وزیر بهداشت مصر از کشته شدن 12 مصری درحوادث لیبی خبر داده بود.

تعیین زمان برگزاری همه پرسی قانون اساسی

شورای نظامی حاکم بر مصر نوزده مارس جاری(28 اسفندماه) را به عنوان موعد همه پرسی اصلاحات قانونی اساسی این کشور معین کرد.

احتمال اصلاحات جدید کابینه

منابع نزدیک به ارتش مصر از احتمال اصلاحات جدید کابینه ظرف هفته جاری پس از موارد مشابه در هفته گذشته خبر داد. این منابع اعلام کردند که احمد شفیق به احتمال زیاد برکنار شود. زیر اعتراضات گسترده ای علیه وی و وزیران تعیین شده از سوی مبارک وجود دارد.

نشست مقامات ارتش با البرادعی

منابع آگاه اعلام کردند که مقامات عالی رتبه ارتش دیروز نشستی با "محمد البرادعی" و "عمرو موسی" داشته اند که در این نشست افسران ارتش خواستار بازنگری در جدول زمانی انتخابات مصر بوده اند.

سرنوشت مبارک

در حالی که روزنامه الاخبار به نقل از منابع آگاه از حضور مبارک در بیمارستان نظامی در تبوک عربستان برای درمان سرطان پانکراس وی خبر داده بود یک مسئول در شورای نظامی حاکم مصر فرار مبارک به عربستان را رد کرد.