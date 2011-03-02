4 زخمی در انفجار بمب در خیبر/ گیلانی خواستار محاکمه قاتل "شهباز باطی" شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، پلیس پاکستان اعلام کرد : امروز چهارشنبه در نتیجه انفجار یک بمب در منطقه خیبر در شمال غرب این کشور دست کم چهار نفر زخمی شدند.

مقامات پلیس پاکستان اعلام کردند : یک اتوبوس مسافربری در مسیر خود با بمبی که از راه دور کنترل می شد، روبرو شد که در نتیجه آن چهار نفر از جمله یک زن زخمی شدند.

تمام افراد مجروح به بیمارستانهای اطراف برای معالجه منتقل شدند و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.

خبر دیگر اینکه "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی و "جرزی بوزک" رئیس اتحادیه اروپا ترور شهباز باطی وزیر اقلیتهای پاکستان را محکوم کرد.

"یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان ضمن محکوم کردن ترور "شهباز باطی" وزیر اقلیتهای این کشور دستور انجام تحقیقات لازم را برای محاکمه افرادی که مسئول این حمله بودند را داد.

طالبان پاکستان اعلام کرده که این وزیر مسیحی را به اتهام توهین به مقدسات اسلامی ترور کرده است. پلیس در اسلام آباد اعلام کرد وی تنها وزیر مسیحی کابینه در حالی که در نزدیکی یکی از بازارهای اسلام آباد با ماشین درحال حرکت بود مورد سوء قصد قرار گرفت.

گزارشهای اولیه حاکی از حمله سه فرد مسلح به وی حکایت دارد که با کلاشینکف او را هدف قرار داده اند و با چهار یا پنج گلوله شیشه پنجره ماشین این وزیر را شکسته و او را به قتل رسانده اند.

ظاهراً شهباز باطی زمانی که در نوامبر گذشته دادگاهی در پاکستان یک زن مسیحی را به اعدام محکوم کرده، اظهاراتی را بر زبان رانده بود و به همین منظور وی تهدید به مرگ شده بود.