تصویب قانون برای برخورد با جرائم رایانه ای لازم است اما کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی انجم شعاع با بیان که آمار جرائم رایانه ای در این استان بسیار پایین است، گفت: تنها نباید به داشتن قانون برای برخورد با جرائم رایانه ای اکتفا کرد و در کنار این موضوع باید ضمن توجه به عواملی از جمله فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، برنامه ریزی لازم برای جلوگیری از وقوع این جرائم را تدوین و اجرایی کنیم.

انجم شعاع افزود: عدم تدوین برنامه روشن و مدون برای کشف، تحقیق و تفحص برای کشف جرائم رایانه ای از جمله دلایل کاهش پرونده ها جرائم رایانه ای است.

وی ادامه داد: در صورتیکه برنامه ای در این رابطه تهیه و اجرا شود، میزان پرونده های وارده به مراجع قضایی میزان ارتکاب جرائم رایانه ای را نشان خواهد داد.

وی تصریح کرد: با توجه به عصر ارتباطات، توسعه شبکه های رایانه ای، سایت ها، شبکه های مخابراتی و تولید و ورود ابزار های هر چه پیشرفته تر به عنوان یک نیاز کاملا طبیعی و غیر قابل اجتناب محسوب می شود و توسعه این پهنه به نحوی است که با افزایش جرایم روبرو خواهیم شد.

وی با بیان این مطلب که در مورد عاملان سایت های غیر اخلاقی موردی در کرمان نداشته ایم، بیان کرد: یکی از راه هایی که گاهی حاکمیت جامعه برای حفظ ارزش های موجود و مقبول یک جامعه از آن استفاده می کند، حمایت کیفری است.

انجم شعاع در تعریف حمایت کیفری گفت: رفتارهایی که خلاف ارزش ها و هنجارهای مقبول یک جامعه هستند جرم انگاری می شوند و عکس العمل جامعه درباره این رفتارها به شکل کیفر و مجازات بروز می کند.

وی ادامه داد: ابزار و شیوه های ارتکاب جرم یکی از مواردی است که در تعریف رفتار مجرمانه و نیز تعیین مجازات مورد توجه قرار می گیرد.

وی یادآور شد: ابزارها و شیوه های ارتکاب جرم در جوامع مختلف و در طول زمان متفاوت است.

این مقام قضایی افزود: همانگونه که در راستای فعالیت های مثبت و جدید، ابزارهای جدید به کار گرفته می شود و شیوه های نوینی ابداع می شود و در ارتکاب جرائم نیز شیوه ها و ابزار جدیدی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: قانونگذار برای مقابله با این ابزار ها و شیوه های مجرمانه جدید، قوانین جدید و متناسب با رفتارهای مجرمانه وضع می کند و اوامر و نواهی مشخصی را نیز بیان می کند که از جمله این ابزار می توان به رایانه و شبکه های اینترنتی و مخابراتی اشاره کرد.

وی گفت: قانونگذار در سال 88 بخشی تحت عنوان "جرائم رایانه ای" و در قالب بخش سی ام به قانون مجازات اسلامی اضافه کرد که در قسمت های مختلف این بخش جرائم متعددی که امکان به کار گیری ابزار و شیوه های علمی جدید در آنها وجود دارد، مورد اشاره قرار گرفته و متناسب با آنها مجازات هایی نیز تعریف شده است.

وی یادآور شد: تصویب این قانون در واقع ابزار های کیفری را در برخورد با رفتارهای نا به هنجار تقویت کرده است.

وی ادامه داد: در واقع خلا قانونی که بعد از به بازار آمدن این شیوه های جدید ایجادشده بود با تصویب این قانون برطرف شد.

معاون قضایی دادگستری استان کرمان، جرائم علیه اموال، جعل، جرائم علیه امنیت خاطر و آسایش عمومی، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، سرقت و کلاهبرداری، تخریب اطلاعات و هتک حیثیت اشخاص و نشر اکاذیب را از جمله جرائم رایانه ای عنوان کرد.

وی بیان کرد: در بخش ناظر به جرائمی که علیه عفت و اخلاق عمومی هستند اقداماتی که از طریق تهیه، توزیع و در اختیار قراردادن آثار مبتذل و مستهجن و تبلیغ امور خلاف اخلاق است، اشاره شده است.

این مقام قضایی گفت: در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی موضوعاتی که برای ارتکاب جرائم به کار می رود دارای ویژگی ضد اخلاقی و خلاف عفت هستند و آثاری که بر جامعه ایجاد می کنند نیز بسیار از آثار جرم علیه اشخاص شدیدتر و ناگوار تر است.

انجم شعاع جرم را یک پدیده اجتماعی ناگوار دانست که نباید درباره آن مماشات کرد و باید با آن مقابله کرد.

انجم شعاع ادامه داد: درتعیین مجازات متناسب، معیارهای متعددی از جمله نوع رفتار مجرمانه، قربانی جرم (ممکن است قشرهای خاص را در بر گیرد)، موضوع جرم و ابزارهای ارتکاب جرم مورد توجه قرار می گیرد.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم به کارآیی و متناسب بودن مجازات های تعیین شده برای جرائم به ویژه جرائم رایانه ای، یقین پیدا کنیم باید نتیجه تاثیر این مجازاتها پس از مدتی اجرا با در نظرگرفتن تمامی عوامل موثر در جرم مورد توجه قرار دهیم.

وی ادامه داد: با لحاظ تمامی عوامل و بررسی تاثیر متقابل آنها می توان پی برد که آیا جرم شناختن یک رفتار و یا اعمال مجازات ها موثر بوده یا خیر.

وی اظهار داشت: در بخش سی ام از قانون مجازات اسلامی مجازات های مختلفی از جمله حبس، جزای نقدی، شلاق، و غیره برای جرائم رایانه ای پیش بینی و مواردی نیز برای تشدید مجازات ها در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: در قانون جرائم رایانه ای برای اشخاص حقوقی که ممکن است از طریق ابزارهای الکترونیک و سامانه های رایانه ای و مخابراتی و یا حامل های داده مرتکب جرم شوند تعیین مجازات کرده است.

معاون قضایی دادگستری استان کرمان برخوردهای انتظامی و قضایی در کنار اقدامات فرهنگی را برای برخورد با جرایم رایانه ای و به ویژه سایت های مستهجن مورد نیاز دانست و گفت: در این رابطه توجه به سایر عوامل ازجمله وضعیت سیاسی کشور، فقر، اشتغال و غیره نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

انجم شعاع با اشاره به ضرورت محاکمه و اعلام نتیجه برخورد با جرایم رایانه ای به ویژه در بخش سایت های غیراخلاقی عنوان کرد: برخی افراد که مجرم بالقوه هستند و امکان ارتکاب جرم را دارند با مطلع شدن مجازات دیگران و دیدن عقوبت مجرمین دیگر از ارتکاب جرم پرهیز می کنند.

وی ادامه داد: نگاه واقع بینانه به مسایل اجتماعی نشان می دهد که افراد پس از مشاهده نتیجه کار مثبت دیگران تشویق به انجام کارهای خوب می شوند و از دیدن رفتاری های سو دیگران عبرت می گیرند.

وی بیان کرد: تعییین و اجرای مجازات هر چه به ارتکاب جرم نزدیک تر باشد موثرتر است.

معاون قضایی دادگستری استان کرمان تصریح کرد: اگر جرمی اتفاق بیافتد و آثار آن جرم از ذهن مردم و افرادی که از وقوع این جرم آگاه بوده اند پاک شود و بعد حکمی در برخورد با فرد متخلف اجرا شود، آثار قابل توجهی نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: با کاهش فاصله بین جرم و مجازات که مراحل کشف، تحقیق و محاکمه را شامل می شود (کاهش اطاله دادرسی) می توان به آثار مجازات ها نزدیک شد.

انجم شعاع اظهار داشت: باید با افزایش حتمی بودن مجازات، این فهم را در جامعه ایجاد کرد که ارتکاب جرم نتیجه اش مجازات است و امکان فرار از مجازات وجود ندارد.

وی با بیان این مطلب که جرم انگاری در جوامع مختلف متفاوت است، گفت: ممکن است برخی رفتارهای در کشوری جرم شناخته شود در کشور دیگری جرم نباشد.

وی تاکید کرد: در مواردی که با راه اندازی سایت های مختلف و غیر اخلاقی به منظور لطمه زدن به جامعه ما و توسعه و ترویج فساد در جامعه اسلامی و به منظور سست کردن بنیان و ارزش های جامعه اقداماتی از سوی افراد انجام شود ضمن آنکه امکان برخورد با آنها به دلیل انجام این موارد وجود دارد، از آنجا که به شکل برنامه ریزی شده و سازماندهی شده ای علیه جامعه و امنیت داخلی و خارجی علیه اخلاق جامعه ما فعالیت می کنند می توانیم با آنها برخوردهای شدیدتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: افرادی که در خارج و یا داخل کشور برای رسیدن به منافع اقتصادی و غیره دست به راه اندازی سایت های غیر اخلاقی می کنند، امکان برخورد با آنها فراهم است.

وی گفت: افرادی که در خارج از کشور مرتکب چنین اقداماتی می شوند در دادگاه های ایران نیز قابل محاکمه و مجازات هستند.

وی افزود: دراین قانون صلاحیت سرزمینی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران توسعه داده شده و شامل جرایمی که در خارج از کشور اتفاق می افتد، البته با شرایط ویژه ای نیز می شود.

وی توجه به ریشه های رفتارهای مجرمانه در افراد و برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت جوانان را مورد تاکید قرار داد.