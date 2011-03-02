به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی روز چهارشنبه در دیدار با دبیر و جمعی از مسئولان ستاد عالی کانونهای مساجد کشور که در آستانه سالروز تاسیس ستاد عالی کانون های مساجد برگزار شد، تصریح کرد: حوزه فعالیت شما، حوزه ای بسیار متین، اصیل و قابل تقدیر است.



وی گفت: در برخی از موارد گله مندی هایی از ناهماهنگی بین افراد مختلفی که در مسجد فعالیت دارند، وجود دارد که در نگاه مثبت می‌توان گفت که این اختلافها نشانه مشارکت در امور مساجد است.



امام جمعه قم خاطرنشان کرد: در مساجد این تداخل مسئولیت‌ها و بخصوص در مراحل اجرا بیانگر استقبال است زیرا در مسجد کسی به دنبال نان نیست و همه به دنبال نام و آن هم نام نیک هستند.



وی از کانون‌های مساجد به عنوان محل بروز عاطفه‌ها در عین عقلانیت یاد کرد و افزود: باید این احساسات و عواطف را در جهت اهداف نظام حرکت دهند و این رسالت عظیم کانونهای مساجد است.



حجت الاسلام سعیدی با تاکید بر فعالیتهای هیئتی در مساجد، ادامه داد: کار هیئتی، مرحله بالاتر بروز احساسات و عواطف، بخصوص در زمان عاشوراست که باید در کنار چارتهای تشکیلاتی شکل هیئتی در کارهای کانونهای فرهنگی هنری در مساجد حفظ شود.



وی خاطرنشان کرد: مسجد و مسجدیان باید به یک معنا هم سیاسی باشند و روزی که اسلام و رهبر اسلام ندای هل من ناصر سر دادند در صحنه حضور یابند.



وی افزود: البته در این خصوص آفت هایی هم وجود دارد که باید مراقب باشیم تا گرفتار آن نشویم، نمی توان گفت که اعضای کانون ها وارد کار سیاسی نشوند اما باید مراقب باشند تا به آفت سیاسی بازی مبتلا نشوند.



امام جمعه قم، در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: امامان جماعت، شخصیت هایی هستند که سال ها فعالیت های دینی و مذهبی و فرهنگی انجام داده و ریشه دار هستند.



وی ادامه داد: مسئولان کانون های مساجد به همراه جوانان و نوجوانان بایدگاهی به دیدار امامان جماعت که برخی از آنان با وجود نشاط و توانایی فکری، دچار ضعف جسمانی شده اند، بروند و از رهنمودهای این عزیزان در جهت گسترده فعالیتهای دینی و مذهبی خود استفاده کنند.