بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره مرخصی زندانیان در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه‌ آیت الله آملی لاریجانی آمده است: به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آن‌ها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب 15 روز مرخصی داده شود.

الف) زندانیان محکوم به حبس:

1 ـ محکومان به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس

2 ـ محکومان به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس

3 ـ محکومان به حبس از 5 تا 10 سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس

4 ـ محکومان به حبس از یک سال تا 5 سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس

5 ـ محکومان به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس

تبصره: محکومان به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از یک ماه باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا می‌شود.

ب) زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برند:

1 ـ محکومان به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس

2 ـ محکومان به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن ده تا سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس

تبصره: محکومان به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن کمتر از ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطا می‌شود.

ج) محکومان جرایم غیرعمدی و محکومان مالی

زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخودار خواهند بود.

د) مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستنثنی خواهند بود.

محکومین جرایم سرقت (اعم از مسلحانه، عادی و یا کیف قاپی)، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومان به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومان دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومانی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها و سایر محکومانی که اخلاق و رفتار آن‌ها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه‌بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.

تبصره یک: سارقین عادی فاقد سابقه که حداکثر محکومیت آن‌ها یک سال حبس باشد پس از تعطیلات نوروزی از این مرخصی بهره‌مند می‌شوند.

تبصره دو: منظور از قاچاق عمده موادمخدر و روانگردان‌ها عبارت است از:

1 ـ خرید، فروش و توزیع بیش از 20 کیلوگرم تریاک و ملحقات آن

2 ـ حمل و نگهداری بیش از 100 کیلوگرم تریاک و ملحقات

3 ـ خرید و فروش و توزیع بیش از 100 گرم هرویین و روانگردان‌ها و ملحقات آن‌ها

4 ـ حمل و نگهداری بیش از یک کیلوگرم هرویین و روانگردان‌ها و ملحقات آن‌ها

دادستان‌های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند کرد.