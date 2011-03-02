زیستگاه سمندر لرستانی احیا می شود / تدوین طرح 5 ساله

محمدجواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: ارتقا زیستگاه سمندر لرستانی جزو مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به این استان پیشنهاد شده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که با توجه به در معرض انقراض بودن این گونه منحصر به فرد احیا زیستگاه سمندر لرستانی در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با تاکید بر اینکه حتما باید زمینه حفاظت از این گونه فراهم شود، یادآور شد: برای این امر منابعی را در اختیار اداره کل محیط زیست استان قرار خواهیم داد.

محمدی زاده خاطرنشان کرد: تلاش می شود احیا و حفاظت از سمندر لرستانی در مدت زمان 5 سال صورت گیرد.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون سطح مناطق حفاظت شده تنها 6 درصد سطح لرستان است، ادامه داد: با افزایش مناطق حفاظت شده استان از جمله زیستگاه سمندر لرستانی میزان این مناطق به 10 درصد مساحت استان خواهد رسید.

سمندر لرستانی گونه ای از راسته دوزیستان دم دار است که در محیطی از بقایای جنگلهای بلوط حاوی آبهای خنک زیست کرده و بر پشت خود خالها یا نوارهای زرد و نارنجی چشمگیر روی زمینه قهوه ای دارند و زیر بدنشان زرد یا نارنجی قرمز است.

در حالیکه اخیرا از سوی کشورهای عضو قرارداد حمایت از گونه های طبیعی(ساتیس) در قطر ممنوعیت معامله این گونه نادر در دنیا به تصویب رسیده است که فروش و عرضه این گونه زیبا در شهرهای مختلف کشور برای نگهداری در آکواریم های خانگی و همچنین بر روی سفرهای هفت سین همچنان استمرار دارد.

بنابر این گزارش چندی قبل کشورهای عضو قرارداد حمایت از گونه های طبیعی(ساتیس) در قطر نشستی برگزار کردند که تا سوم فروردین سال جاری ادامه داشت. موضوع نشست مذکور تصویب قراردادهایی به منظور حفظ چند گونه از جانورانی بود که نسلشان درحال انقراض است.

ماهیهای کورال، نوعی قورباغه آمریکای لاتین با چشم‌های قرمز و سمندر کوه‌های زاگرس(سمندر لرستانی) سه گونه‌ای هستند که موضوع این نشست قرار گرفتند.

با توجه به قرار گرفتن سمندر لرستانی در لیست قرمز سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست به درخواست "سازمان محیط زیست ایران" ممنوعیت خرید و فروش بین المللی این‌گونه در دستور کار اجلاس ساتیس قرار داد.

معاهده ساتیس، معاهده‌ای است که در سال 1973 به منظور جلوگیری از تجارت گونه‌‌های جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض ایجاد شد که ایران نیز عضو این معاهده است. نگرانی از احتمال انقراض نسل سمندر لرستانی باعث شد در این نشست این کشورها معامله این جانور در خارج از ایران را ممنوع کنند.

سمندر لرستانی گونه ای است که در سالهای اخیر به دلایل مختلفی همچون قاچاق و خشکسالی در سراشیبی انقراض قرار گرفته است. این گونه در سراسر دنیا تنها هفت زیستگاه داشته که تمامی آنها در مرز بین استانهای خوزستان و لرستان واقع شده اند که این امر خود زمینه قاچاق این گونه را فراهم کرده است.

این در حالیست که در ماههای اخیر با کشف زیستگاه جدید سمندر لرستانی بارقه های امید برای حفظ این گونه منحصر به فرد شکل گرفت.

پیدا شدن این زیستگاه جدید به عنوان هشتمین زیستگاه جهانی این گونه شاخص استان لرستان، خبری خوش برای تمامی فعالان عرصه محیط طبیعی و حیات وحش ایران و حتی جهان است.

اما آنچه در حال حاضر بسیار ضروری است، حفاظت از این زیستگاه جدید است. زیستگاه جدید سمندر از لحاظ اکولو‍ژیکی در درجه بسیار بالایی قرار گرفته و تشکلهای زیست محیطی استان خواستار ارتقای این زیستگاه به یک منطقه حفاظت شده هستند.