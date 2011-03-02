توقف ذوب آهن برابر الامارات در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز دوم از هفته نخست رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب تیم‌های ذوب‌آهن ایران و الامارات امارات برابر هم به میدان رفتند که در پایان نیمه نخست دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند.

در این دیدار که با قضاوت "والنتین کوالکنو" ازبکستانی در ورزشگاه فولادشهر در حال برگزاری است، نیبل داوودی(38) برای تیم الامارات گل زد و سیدمحمد حسینی(1+45) گل تساوی تیم ذوب آهن را به ثمر رساند.

ذوب آهن در نیمه اول برتری محسوسی نسبت به حریف اماراتی داشت اما اشتباه خط دفاعی و دروازه بان این تیم باعث شد نخستین گل را از تیم الامارات دریافت کنند. با این حال سیدمحمد حسینی مدافع پیش تاخته ذوب آهن در دقایق وقت اضافه نیمه اول بازی را با ضربه سر به تساوی کشاند.