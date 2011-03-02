همه زندانیان سیاسی آزاد شدند/تشکل مجلس موسسان قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سمیر بن عمر" گفت : با آزادی آخرین زندانی سیاسی در تونس همه زندانیان سیاسی آزاد شدند.

این عضو جمعیت بین المللی دفاع از زندانیان سیاسی افزود: حدود هشتصد زندانی سیاسی در تونس امروز چهارشنبه آزادی خود را به دست آوردند.

شایان ذکر است که آزادی زندانیان سیاسی در تونس به دنبال اعلام عفو عمومی دولت انتقالی در بیستم ژانویه یعنی شش روز پس از سرنگونی "زین العابدین بن علی" دیکتاتور این کشور صورت گرفته بود.

ادامه استعفای وزیران تونسی

با استعفای سه وزیر مجموع وزیران مستعفی دولت موقت تونس به عدد پنج رسید. این سه وزیر "احمد نجیب الشابی" وزیر توسعه و "احمد ابراهیمگ وزیر آموزش عالی و" الیاس الجوینی" وزیر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی هستند.

الشابی درباره علت استعفایش گفت :"السبسی" نخست وزیر به وی گفته است کسانی که در دولت موقت حضور دارند حق شرکت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را ندارند.

"احمد ابراهیم" نیز درباره علت استعفایش گفت : من به خاطرمنافع کشور و پس از رایزنی با نخست وزیر جدید تصمیم به این کار گرفتم. من به السبسی ایمان دارم او می تواند تحول جدیدی در کشور ایجاد کند.

تشکیل مجلس موسسان به وسیله السبسی

یک منبع حکومتی اعلام کرد که "الباجی قائد السبسی" نخست وزیر جدید تونس به زودی مجلس موسسانی را برای تدوین قانون اساسی جدید این کشور به عنوان مقدمه ای برای انتخابات ریاست جمهوری تشکیل خواهد داد.