نزول تدریجی قرآن ناظر به رفع نیازهای جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام اژدری زاده، بعد از ظهر چهارشنبه در نشست «رابطه معرفت و جامعه از دیدگاه علامه طباطبایی» در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: قرآن مقروء و خواندنی است و خواندن یعنی ورود به حوزه لفظ و تکلم که امری اجتماعی است.



وی ابرازداشت: نزول تدریجی قرآن و نزول آن به زبان عربی ناظر به توجه خداوند به نیازهای اجتماعی است و این نیاز سبب شده تا دین اسلام اجتماعی باشد.



نظریه اعتباریات علامه طباطبایی؛ مبنای مباحث رابطه معرفت و جامعه



عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و با تاکید براینکه این نظریه مبنای مناسبی برای ورود به مباحث رابطه معرفت و جامعه است ابرازداشت: هدف از ورود به این مباحث، خارج کردن فضای اندیشه ای خودمان از فضای بازی اندیشه ای دشمنان و غربیها است و اینکه آنها اگر در عرصه تعینات اجتماعی خود را ملزم می دانند دلیلی ندارد ما هم آن را بپذیریم.



وی خاطرنشان کرد: رابطه معرفت و جامعه بیش از یکدهه است که مورد توجه اندیشمندان و محققان است و بنده هم از سال 70 با نوشتن مقالاتی به تحقیق در این باره پرداختم.



این محقق حوزوی تاکیدکرد: محصول این تحقیقات به صورت کتابی با عنوان جامعه شناسی معرفت در سال 83 چاپ شد و حتی عنوان برتر کتاب سال حوزه را هم به خود اختصاص داد.



معرفتهای وحیانی؛ معارف برتر



اژدری زاده با اشاره به تعیین اجتماعی معرفت در المیزان ابراز داشت: علامه معتقد است که معرفتهای وحیانی به عنوان معرفت برتر محسوب می شوند.



وی با اشاره به سخنانی علامه طباطبایی مبنی بر اینکه معرفتهای اعتباری پایه تمدن بشری است افزود: این موضوع جای تحقیق زیادی دارد و با دقت بیشتر در جاهایی که متفکران غربی، معرفت را امری نسبی می دانند پی می بریم که مراد بسیاری از آنها معرفت اعتباری است.



معرفت حقیقی و غیرحقیقی از دیدگاه علامه طباطبایی



عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تاکیدکرد: علامه طباطبایی معرفت را به دو نوع حقیقی و غیرحقیقی تقسیم می کند و معرفت غیرحقیقی را اعتباری و پنداری می داند.



وی در خاتمه بر لزوم تحقیق بیشتر در حوزه رابطه معرفت و جامعه تاکید کرد و گفت: نظریه اعتباریات علامه مبنای مناسبی برای این بحث است.