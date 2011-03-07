برای ساخت ورزشگاه جدید تهران اقدامی نشده است/ شاید 110 هزار نفری باشد

محمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن یادآوری اینکه قرار است ورزشگاه جدی مورد نظر در حد و اندازه مجموعه ورزشی آزادی ساخته شود، اظهارداشت: شهر آفتاب در نزدیکی حرم مطهر امام خمینی (ره) محل مورد نظر برای احداث مجموعه بزرگ و جدید تهران است.

وی تصریح کرد: مطالعه در مورد مجموعه ورزشی پایتخت نشینان، امکانات تعبیه شده، طراحی آن و ... ادامه دارد. فعلا فقط محل ساخت نهایی شده است. اما در مورد سایر موارد هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. به محض حاصل شدن نتیجه مورد نظر و تامین بودجه کار ساخت و ساز آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در مورد ظرفیت در نظر گرفته شده برای مجموعه ورزشی جدید تهران گفت:110 هزار، 90 هزار و شاید هم 100 نفری؛ هنوز ظرفیت دقیق مشخص نشده است اما به طور حتم این مجموعه ورزشی در حد و اندازه و با ظرفیتی ساخته می‎شود که بتواند پاسخگوی نیازهای ورزشی مردم تهران باشد.

ترکاشوند در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مدیریت مجموعه ورزشی که پس از استعفای حسن ضیاآذری هنوز نهایی نشده است، یادآور شد: اردشیردرویشی که از چندی پیش به عنوان سرپرست معرفی شد، مدیریت این مجموعه را بر عهده دارد. قرار نیست بعد از خاک کار و وی، فرد دیگری برای اداره این مجموعه معرفی شود.

مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تاکید کرد: برای صدور حکم مدیریت تشریفاتی لازم است. از گزینه مورد استعلام گرفته می‌شود که جواب آن پس از حدود سه ماه مشخص می‎شود. به همین دلیل نمی‌توان از ابتدای کار برای فرد مورد نظر حکم مدیریت صادر شود. به همین دلیل با اردشیر درویشی با صدور حکم سرپرستی آغاز به همکاری شد تا کارهای مقدماتی برای مدیریت وی انجام شود سپس حکم مدیریت او زده شود.