داماش تنها تیمی که سقوط کرد/ جدول گروه "ب" بدون تغییر ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور و از هفته دوازدهم این رقابتها هر هشت تیم میزبان موفق شدند حریفان بزرگ و کوچک خود را با شکست مواجه کنند تا این هفته از بازیها نیز با خبرسازی برخی تیمها و دور از انتظار بودن برخی دیگر از تیمها همراه باشد هرچند که به جز سقوط و صعود یک پله ای داماش و باریج اسانس هیچ تغییر دیگری در جایگاه تیمها ایجاد نشد.
در جریان هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور چهارشنبه شب تیم سایپا در سه گیم متوالی مغلوب کرمان شد با این حال در صدر جدول ردهبندی گروه "الف" باقی ماند. شاگردان ناصر شهنازی با کسب این پیروزی و تثبیت جایگاه خود در رده چهارمی برای صعود به مرحله دوم مسابقات امیدوارتر شدند.
دیگر نتیجه دور از انتظار این گروه در یزد رقم خورد. جائیکه پیشگامان کویر یزد همچون نیم فصل نخست امتیاز کامل دیدار مقابل داماش گیلان را از آن خود کردند. یزدیها با وجود این پیروزی بزرگ هیچ جابهجایی در جدول نداشتند هرچند که موجب شدند شاگردان حسین معدنی رده دوم را از دست بدهند. ردهای که قرار گرفتن در آن پاداش پیروزی بازیکنان باریج اسانس مقابل دانشگاه شد.
تیمهای بانک کشاورزی و ارتعاشات صنعتی هم روز گذشته شهرآورد تهران را در خانه والیبال برگزار کردند. این بازی با پیروزی بانک کشاورزی همراه بود. ارتعاشات صنعتی با متحمل شدن این شکست در قعر جدول باقی ماند اما بازیکنان حریفشان امیدوار شدند با پیروزی در هفتههای آتی راهی دور پلیآف شوند.
درچارچوب دیدارهای گروه "ب" هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور نیز شاگردان پیمان اکبری که در نیم فصل نخست مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور مغلوب پتروشیمی شده بودند در خانه والیبال این تیم را با شکست مواجه کردند و جایگاه خود را در صدر جدول ردهبندی تثبیت کردند. ماهشهریها با متحمل شدن این شکست کار خود را برای صعود از این گروه سختتر کردند.
ارومیه هم دیشب شکست دور رفت مقابل آلومینیوم المهدی را جبران کرد. این تیم در سه گیم متوالی حریف خود را شکست داد. در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل نیز دیدار تعیین کننده تیمهای کاله و ابومسلم به سود تیم میزبان به پایان رسید. آملیها با کسب این پیروزی اجازه ندادند بازیکنان ابومسلم جایگاه آنها را در رده دوم جدول تصاحب کنند.
تیمهای پرسپولیس و بازرگانی جواهری گنبد چهارشنبه شب آخرین دیدار هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور را برگزار کردند. گنبدیها با شکست در این بازی تهران را ترک کردند. پرسپولیسیها با وجود کسب ششمین برد خود در این بازی نتوانستند تغییری در جایگاه خود ایجاد کنند. درست مانند دیگر تیمهای گروه "ب"!
نتایج به دست آمده در دیدارهای برگزار شده از هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور و جدول ردهبندی تیمهای شرکت کننده در این رقابتها به شرح زیر است:
* هیئت کرمان 3 - سایپا البرز یک
(22 بر 25)، (27 بر 25)، (25 بر 23) و (25 بر 17)
* پیکان تهران 3 - پتروشیمی بندرامام صفر
(27 بر 25)، (25 بر 19) و (25 بر 23)
* ارومیه 3 - آلومینیوم المهدی بندرعباس صفر
(25 بر 21)، (25 بر 17) و (25 بر 22)
* باریج اسانس کاشان 3 - دانشگاه آزاد تهران یک
(20 بر 25)، (25 بر 17)، (25 بر 20) و (25 بر 14)
* بانک کشاورزی 3 - ارتعاشات صنعتی ایران یک
(25 بر 21)، (25 بر 19)، (35 بر 37) و (26 بر 24)
(25 بر 19)، (25 بر 22) و (25 بر 14)
(25 بر 22)، (25 بر 21)، (27 بر 29) و (29 بر 27)
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