داماش تنها تیمی که سقوط کرد/ جدول گروه "ب" بدون تغییر ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور و از هفته دوازدهم این رقابت‎ها هر هشت تیم میزبان موفق شدند حریفان بزرگ و کوچک خود را با شکست مواجه کنند تا این هفته از بازی‎ها نیز با خبرسازی برخی تیم‎ها و دور از انتظار بودن برخی دیگر از تیم‎ها همراه باشد هرچند که به جز سقوط و صعود یک پله‌ ای داماش و باریج اسانس هیچ تغییر دیگری در جایگاه تیم‌ها ایجاد نشد.

در جریان هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور چهارشنبه شب تیم سایپا در سه گیم متوالی مغلوب کرمان شد با این حال در صدر جدول رده‎بندی گروه "الف" باقی ماند. شاگردان ناصر شهنازی با کسب این پیروزی و تثبیت جایگاه خود در رده چهارمی برای صعود به مرحله دوم مسابقات امیدوارتر شدند.

دیگر نتیجه دور از انتظار این گروه در یزد رقم خورد. جائیکه پیشگامان کویر یزد همچون نیم فصل نخست امتیاز کامل دیدار مقابل داماش گیلان را از آن خود کردند. یزدی‎ها با وجود این پیروزی بزرگ هیچ جابه‏جایی در جدول نداشتند هرچند که موجب شدند شاگردان حسین معدنی رده دوم را از دست بدهند. رد‎ه‎ای که قرار گرفتن در آن پاداش پیروزی بازیکنان باریج اسانس مقابل دانشگاه شد.

تیم‎های بانک کشاورزی و ارتعاشات صنعتی هم روز گذشته شهرآورد تهران را در خانه والیبال برگزار کردند. این بازی با پیروزی بانک کشاورزی همراه بود. ارتعاشات صنعتی با متحمل شدن این شکست در قعر جدول باقی ماند اما بازیکنان حریف‎شان امیدوار شدند با پیروزی در هفته‎های آتی راهی دور پلی‎آف شوند.

درچارچوب دیدارهای گروه "ب" هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور نیز شاگردان پیمان اکبری که در نیم فصل نخست مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور مغلوب پتروشیمی شده بودند در خانه والیبال این تیم را با شکست مواجه کردند و جایگاه خود را در صدر جدول رده‎بندی تثبیت کردند. ماهشهری‎ها با متحمل شدن این شکست کار خود را برای صعود از این گروه سخت‎تر کردند.

ارومیه هم دیشب شکست دور رفت مقابل آلومینیوم المهدی را جبران کرد. این تیم در سه گیم متوالی حریف خود را شکست داد. در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل نیز دیدار تعیین کننده تیم‎های کاله و ابومسلم به سود تیم میزبان به پایان رسید. آملی‎ها با کسب این پیروزی اجازه ندادند بازیکنان ابومسلم جایگاه آنها را در رده دوم جدول تصاحب کنند.

تیم‎های پرسپولیس و بازرگانی جواهری گنبد چهارشنبه شب آخرین دیدار هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور را برگزار کردند. گنبدی‎ها با شکست در این بازی تهران را ترک کردند. پرسپولیسی‏ها با وجود کسب ششمین برد خود در این بازی نتوانستند تغییری در جایگاه خود ایجاد کنند. درست مانند دیگر تیم‎های گروه "ب"!

نتایج به دست آمده در دیدارهای برگزار شده از هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور و جدول رده‎بندی تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

* هیئت کرمان 3 - سایپا البرز یک

(22 بر 25)، (27 بر 25)، (25 بر 23) و (25 بر 17)

* پیکان تهران 3 - پتروشیمی بندرامام صفر

(27 بر 25)، (25 بر 19) و (25 بر 23)

* ارومیه 3 - آلومینیوم المهدی بندرعباس صفر

(25 بر 21)، (25 بر 17) و (25 بر 22)

* باریج اسانس کاشان 3 - دانشگاه آزاد تهران یک

(20 بر 25)، (25 بر 17)، (25 بر 20) و (25 بر 14)

* بانک کشاورزی 3 - ارتعاشات صنعتی ایران یک

(25 بر 21)، (25 بر 19)، (35 بر 37) و (26 بر 24)

* کاله آمل 3 - ابومسلم خراسان صفر

(25 بر 19)، (25 بر 22) و (25 بر 14)

* پرسپولیس تهران 3 - بازرگانی جواهری گنبد صفر

(25 بر 22)، (25 بر 19) و (25 بر 21)

* پیشگامان کویر یزد 3 - داماش گیلان یک

(25 بر 22)، (25 بر 21)، (27 بر 29) و (29 بر 27)



جدول رده‌بندی گروه "الف":

1- سایپا البرز(9 برد، 3 باخت، 21 امتیاز)

2- باریج اسانس کاشان (8 برد، 4 باخت، 20 امتیاز)

3- داماش گیلان (7 برد، 5 باخت، 19 امتیاز)

4- هیئت کرمان (7 برد، 5 باخت، 19 امتیاز)

5- بانک کشاورزی (6 برد، 6 باخت، 18 امتیاز)

6- پیشگامان کویر یزد (5 برد، 7 باخت، 17 امتیاز)

7- دانشگاه آزاد (4 برد، 8 باخت، 16 امتیاز)

8- ارتعاشات صنعتی (2 برد، 10 باخت، 14 امتیاز)

جدول رده‎بندی گروه "ب":

1- پیکان تهران (10 برد، 2 باخت، 22 امتیاز)

2- کاله آمل (9 برد، 3 باخت، 21 امتیاز)

3- ابومسلم خراسان (7 برد، 5 باخت، 19 امتیاز)

4- ارومیه (6 برد، 6 باخت، 18 امتیاز)

5- پرسپولیس تهران (6 برد، 6 باخت، 18 امتیاز)

6- پتروشیمی بندرامام (5 برد، 7 باخت، 17 امتیاز)

7- آلومینیوم المهدی بندرعباس (3 برد، 9 باخت، 15 امتیاز)