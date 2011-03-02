عبدالله گل فردا راهی مصر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور مونتنگرو گفت : فردا پنجشنبه برای نشان دادن اتحاد مردم ترکیه با مردم مصر پس از سقوط رژیم "حسنی مبارک" به این کشور سفر می کنم.

وی افزود: بسیار مهم است تا دولت جدید دموکرات و قانونمند در مصر تشکیل شود که مردم خواهان آن بوده و شایستگی آن را دارند. به مصر سفر می کنم تا به مردم این کشور نشان دهم که مردم ترکیه در زمان تغییر رژیم با مصری ها خواهند بود.

عبدالله گل اظهار داشت : مصر و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه شاهد تغییرات اساسی هستند و ترکیه نیز در این مرحله زمانی تجربیات خود را در اختیار مردم مصر قرار می دهد.

همچنین"دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس و "ویلیام برنز" معاون وزیر امور خارجه آمریکا ماه گذشته پس از سقوط رژیم دیکتاتوری مبارک به مصر سفر کردند. نخست وزیر انگلیس در سفر به مصر با "احمد شفیق" نخست وزیر دولت موقت مصر دیدار و به بررسی اوضاع مصر بعد از وقایع اخیر پرداخت.