مدیرعامل صنعت نفت استعفا کرد/ معرفی اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه صنعت نفت آبادان، علی عیسی‌زاده که دو روز پیش از هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان استعفا کرده بود، از سمت مدیرعاملی این باشگاه نیز کناره گیری کرد.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، در زمان بیست و دو ماه مدیریت علی عیسی‌زاده، به موفقیت‌هایی دست یافت که از آن جمله می‌توان به صعود تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به لیگ برتر و کسب نتایج قابل قبول در مسابقات لیگ امسال بود

از سوی دیگر بعد از استعفای دسته جمعی اعضای پیشین هیئت مدیره موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان، اعضای جدید هیئت مدیره از سوی شورای عالی ورزش وزارت نفت معرفی شدند.

بر این اساس اسماعیل امیری به عنوان رئیس هیئت مدیره و اصغر احمدی به عنوان نایب رئیس جدید و علی حکمت، محمد دادار و منوچهر صدری به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. حسن گله‌داری و علیرضا خلیلی‌نیا اعضای علی البدل هیئت مدیره جدید موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان هستند.

