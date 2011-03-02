رویکرد جدید خدمات کمیته امداد به دانشجویان در سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر میرشکار افزود: بر این اساس این نهاد با برگزاری کلاسهای تقویتی و کنکوری از سطح دبیرستان سعی می کند تا مددجویان به دانشگاه های دولتی راه یابند.

وی اضافه کرد: همچنین دانشجویانی که به مراکز آموزش غیر دولتی از جمله آزاد و پیام نور راه یابند به میزان شهریه مورد نیاز از طریق این نهاد وام قرض الحسنه با سود کم دریافت می کنند که اقساط این تسهیلات بعد از پایان تحصیلات دانشجویان آغاز می شود.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با بیان اینکه اکنون 112 هزار مددجوی این نهاد به عنوان دانشجو در مراکز آموزش عالی کشور به تحصیل اشتغال دارند، افزود: این افراد در مقاطع مختلف کاردانی تا دکترا تحصیل می کنند که از این تعداد دو هزار و 500 دانشجو به عنوان نخبه شناسایی شده و خدمات متنوعی به آنها ارائه می شود.

وی اظهار داشت: در طول 20 سال گذشته تاکنون 87 هزار و 800 دانشجوی دختر و پسر با حمایت این نهاد در مقاطع مختلف فارغ التحصیل شده اند.