1060 پایگاه در استان قزوین در جشن نیکوکاری برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین هدایت صفری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای برگزاری جشن احسان و نیکوکاری اظهار داشت: جشن ملی نیکوکاری امسال نیز همانند سالهای گذشته در روز پنجشنبه 19 اسفند ماه در سراسر استان قزوین برگزار می شود تا با کمک افراد خیر و نوع دوست بخشی از نیازمندی های افراد بی بضاعت در آستانه نوروز تامین شود.

وی افزود: شعار امسال جشن احسان و نیکوکاری، سیره نبوی، احسان علوی و جشن نیکوکاری است که امیدواریم با مشارکت گسترده افراد خیر روزهای پایانی سال را با هدایای ارزشمند مردم استان و توزیع آن بین نیازمندان بخوبی سپری کنیم.

صفری در خصوص تعداد پایگاههای پیش بینی شده برای جشن امسال تصریح کرد: برای جشن امسال یک هزار و 60 پایگاه پیش بینی شده که 17 پایگاه سیار است که تعداد پایگاههای امداد نسبت به سال قبل 24 درصد رشد دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: 93 هزار پاکت برای توزیع بین ادارات، مدارس، دانشگاهها و اصناف چاپ شده تا کمک های مردمی جمع آوری شود.

وی فعال کردن هسته های مردمی در محلات و روستاها را ازدیگر برنامه های ابتکاری امسال در جشن نیکوکاری دانست و اظهارداشت: 300 هسته مردمی در روستاها فعال شده که ضمن شناسایی افراد متمول و نیازمند برای جمع آوری و توزیع هدایای مردمی اقدام خواهد شد.

صفری حضور مسئولان و روحانیون بویژه استاندار و امام جمعه را در پایگاههای کمیته امداد امام خمینی(ره) روحیه بخش خواند و افزود: پایگاه اصلی کمیته امداد امام در میدان آزادی برپا می شود و در این مکان جشن ویژه احسان و نیکوکاری و برنامه زنده رادیویی نیز برگزار خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین تصریح کرد: همزمان با برپایی پایگاههای جمع آوری کمک های مردمی در جشن نیکوکاری ثبت نام از حامیان ایتام نیز صورت می گیرد.

جمع آوری چهار میلیارد ریال در جشن احسان پارسال

این مسئول درآمد سال قبل کمیته امداد از محل جشن نیکوکاری را چهار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: امسال پیش بینی می کنیم میزان کمک های مردمی از پنج میلیارد ریال فراتر رود.

صفری همچنین اظهارداشت: در عید قربان امسال استان قزوین با جذب چهار میلیارد ریال درآمد رتبه اول کشور را کسب کرد که این کار با ابتکار و خلاقیت کمیته امداد امام در استان محقق شد و میزان کمک ها از یک میلیارد و 160 میلون ریال تا سه برابر افزایش یافت.

حامیان 14 میلیارد ریال اهدا کردند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین یادآورشد: در 9 ماهه امسال حامیان ایتام بیش از 14 میلیارد ریال برای کمک به ایتام اهداء کردند که بطور میانگین برای هر یتیم 405 هزار ریال درآمد کسب شده است.

وی تعداد حامیان استان را 11 هزار و 500 نفر اعلام کرد و افزود: مدیرت منابع مالی ایتام در طرح آتیه در حال اجراست تا ایتام در سن 18 سالگی بتوانند از سرمایه اندوخته برای گذران زندگی برخوردار شوند.

20 میلیارد ریال زکات در استان جمع آوری شد

صفری پرداخت زکات را نیز از دیگر احکام ارزشمند دینی برای رسیدگی به امور نیازمندان دانست و اظهارداشت: میزان زکات جمع آوری شده در استان در سال 84 حدود 100 میلیون ریال بود که با فرهنگ سازی و استقبال مردم متدین این میزان در سال قبل به 15 میلیارد و 500 میلیون ریال رسید و امسال پیش بینی می شود این میزان به 20 میلیارد ریال بالغ شود.

وی گفت: از محل زکات جمع آوری شده و کمکی معادل زکات پرداخت شده توسط دولت، 122 طرح عمرانی تعریف شده است که 18 طرح در شهرها و 104 طرح در روستاها شامل: ساخت مسجد، حسینیه، کتابخانه، خانه عالم، غسالخانه، روشنایی معابر، پل، جدول گذاری و عمران مناطق اجرا خواهد شد.

اجرای یک هزار و 200 طرح خودکفایی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین اجرای طرح خودکفایی مددجویان را از طرح های مهم کمیته امداد امام خمینی استان قزوین

عنوان کرد و اظهارداشت: برای توانمند سازی مددجویان تحت پوشش، اجرای 450 طرح تعهد شد که تاکنون 900 طرح اجرا شده و300 طرح دیگر نیز در دست اجراست.

وی گفت: امسال درصدیم جشن اجرای یک هزار و 500 طرح خودکفایی را در کمیته امداد امام خمینی استان قزوین برپا کنیم.

صفری میزان اعتبار اختصاص یافته برای اجرای طرحهای خودکفایی کمتیه امداد را 20 میلیارد ریال ذکر کرد.

کمیته امداد امام خمینی استان قزوین 94 هزار نفر را به صورت مستقیم، دائم و غیر دائم تحت پوشش دارد که 40 هزارنفر آنها افراد آسیب پذیرند.

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هشت درصد جمعیت استان قزوین را شامل می شود.