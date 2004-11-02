به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، قائم مقام رييس دانشگاه مفيد گفت : سومين همايش بينالمللي حقوق بشر، به همت دانشگاه مفيد و با همكاري نمايندگان سازمان ملل در ايران، كميسيون ملي يونسكو، مركز بينالمللي گفت وگوي تمدنها و مركز امور مشاركت زنان، بيست و چهارم و بيست و پنجم ارديبهشت مال سال آينده در دانشگاه مفيد قم برگزار ميشود.
وي افزود : اين دانشگاه با انتخاب حقوق بشر به عنوان يك محور اساسي در فعاليتهاي علمي خود، بر اين نكته پافشاري ميكند كه از طريق توسعه بخشيدن به مفاهيم حقوق بشر و همينطور از طريق گفتوگوي بين تمدنها به اهداف خود نايل آيد، و به اين جهت، اولين همايش بينالمللي حقوق بشر بر محور حقوق بشر و گفتوگوي تمدنها در سال 2001 شكل گرفت.
حجتالاسلام الهي با اشاره به پيشرفتهاي صورت گرفته در مركز مطالعات حقوق بشر گفت : مركز مطالعات حقوق بشر، امروز به دوران بلوغ خود نزديك ميشود و اكنون گروه پژوهشي زنان، كار خود را شروع كرده و گروه پژوهشي كودك نيز در حال شكلگيري ميباشد.
سومين همايش بينالمللي حقوق بشر با عنوان «هويتها، تفاوتها و حقوق بشر» در دانشگاه مفيد قم برگزار ميگردد.
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