به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام این مرجع تقلید به کنگره بین المللی احمدبن اسحاق که روز چهارشنبه در کرمانشاه برگزار شد، آمده است: همایش بزرگداشت شخصیت والایِ یکی از مفاخر عالیقدر و اصحاب ائمه علیهم السلام و مشاهیر رُواة احادیث و حاملان علوم قرآن و عترت را گرامی می‌داریم و به عزیزان فرهیخته که با این برنامه بزرگ و وسیع علمی و مذهبی، تلألؤ انوار معارف و هدایت‌های اهل بیت علیهم السلام را به نمایش گذارده‌اند، تبریک عرض می‌کنم.



در ادامه پیام آمده است: برگزاری این یادبود‌ها و بزرگداشت‌ها، فقط تعظیم از یک شخصیت و مواضع ارزشمند و آثار و خدمات یک نفر نیست؛ بلکه به نمایش گذاردن اوج تعالی و مدارج انسانی و اعتبار و اعتلای علم و معرفت و احیاء فرهنگ دین و تعالیم اهل بیت علیهم السلام است.



احمد بن اسحاق و دیگر بزرگان صحابه و محدثین عالیقدر قم مثل زکریا ابن آدم و علی بن ابراهیم و صدوق تنها به قم تعلق ندارند بلکه آنان به جهان اسلام و مسلمانان در طول اعصار و قرون تعلق دارند.



در بخش دیگری از پیام تصریح شده است: بزرگداشت این نوابغ علم و عمل، حیات‌بخش، حرکت آفرین و موجب رشد معرفت و شعور و بصیرت جامعه، به خصوص نسل جوان می‌شود و آن‌ها را به شرافت شخصیت و قداستی که دارند، توجه می‌دهد. ملت و مکتب و مردمی که این سوابق عظیم را دارند، باید بر خود ببالند و به احمد ابن اسحاق‌ها ودیگر رجال نامدار و صحابه بزرگوار اهل بیت علیهم السلام افتخار کنند و راه و خط و سیره آن‌ها را پویا و زنده نگاه دارند و اوج معرفت و علم و صعود بر قله‌های کمال و عزت و استقلال را وجهه همت خود قرار دهند.



علم و حدیث و فقه اکبر و اصغر، وام‌دار زحمات هزاران محدث و شخصیت‌هایی مانند احمد بن اسحاق‌ها است و سیره آن‌ها باید برای ما درس و دستورالعمل باشد. این از تقدیرات الهی است که سر پل ذهاب در استان کرمانشاه مدفن این صحابی جلیل القدر گردد تا در مرور اعصار و ادوار، مردم متدین و غیور آنجا با گرامیداشت یاد او و زیارت بقعه متبرکه او، برای نیل به مقامات بلند معنوی تشویق و تهییج گردند.



در ادامه پیام آیت الله صافی آمده است: اینجانب مطالعه مقالات و رساله‌هایی که فضلای ارجمند پیرامون شخصیت این صحابی جلیل القدر مرقوم داشته‌اند را به همه، مخصوصاً دانشجویان و طلاب و نسل جوان توصیه می‌نمایم و به ویژه کتاب ارزشمند و ماندگار «مسند احمد بن اسحاق» را خدمتی شایان به مکتب حدیث می‌دانم. این کتاب علاوه بر اینکه متضمن متن احادیثی است که جناب احمد بن اسحاق روایت نموده است؛ برای اینکه همهٔ فارسی زبانان هم از آن بهره‌مند شوند به زبان شیرین فارسی ترجمه شده است. کسانی که این روایات و احادیث را روایت می‌کنند و مکتب را به مردم می‌رسانند شأن و مقامشان‌‌ همان است که در روایتی که در صدر پیام از این کتاب روایت نموده‌ایم، بیان شده است.



مزید توفیقات عزیزانی را که در این کنگره بزرگ سهمی داشته‌اند، در ظل عنایات حضرت بقیة الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء، از خداوند متعال مسئلت دارم.