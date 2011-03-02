روسیه موشکهای کروز را در جزایر کوریل مستقر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اینترفکس در گزارشی اعلام کرد: در پی ادعای ژاپن برای مالکیت جزایر کوریل، روسیه موشک های کروز ضد کشتی و یک سیستم هوایی پیشرفته را در این جزایر مستقر می کند.

یک مقام عالیرتبه ستاد کل نیروهای مسلح روسیه گفت : روسیه موشکهای ضد کشتی یاخونت و سپر موشکی Tor-M2 را در جزایر کوریل مستقر می کند.

جزایر کوریل بین شبه جزیره کامچاتکا در شرق روسیه و شمالی ترین نقطه ژاپن در نزدیک جزیره هوکایدو واقع شده است. روسیه این جزایر را که از سال 1945 تصرف کرده جزو قلمرو خود می داند، اما توکیو آن را بخشی از اراضی خود می داند.

