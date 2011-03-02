  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۴۴

روسیه موشکهای کروز را در جزایر کوریل مستقر می کند

روسیه موشکهای کروز را در جزایر کوریل مستقر می کند

در پی بالاگرفتن اختلاف ژاپن و روسیه بر سر مالکیت جزایر کوریل، مسکو از استقرار موشکهای کروز ضد کشتی و یک سیستم هوایی پیشرفته در این جزایر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اینترفکس در گزارشی اعلام کرد: در پی ادعای ژاپن برای مالکیت جزایر کوریل، روسیه موشک های کروز ضد کشتی و یک سیستم هوایی پیشرفته را در این جزایر مستقر می کند.

یک مقام عالیرتبه ستاد کل نیروهای مسلح روسیه گفت : روسیه موشکهای ضد کشتی یاخونت و سپر موشکی Tor-M2 را در جزایر کوریل مستقر می کند.

جزایر کوریل بین شبه جزیره کامچاتکا در شرق روسیه و شمالی ترین نقطه ژاپن در نزدیک جزیره هوکایدو واقع شده است. روسیه این جزایر را که از سال 1945 تصرف کرده جزو قلمرو خود می داند، اما توکیو آن را بخشی از اراضی خود می داند.
 

کد مطلب 1265761

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها