  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۴۴

خبر فوری/

2 نظامی آمریکایی در آلمان کشته شدند

2 نظامی آمریکایی در آلمان کشته شدند

رسانه ها لحظاتی پیش از کشته شدن دو نظامی آمریکایی در شهر فرانکفورت آلمان در حمله مسلحانه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد : بر اثر تیراندازی به اتوبوس حامل نظامیان آمریکایی در شهر فرانکفورت آلمان، دو نظامی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

العربیه نیز از دستگیری فردی که به سوی نظامیان آمریکایی تیراندازی کرده بود، خبر داد.

این رسانه ها به جزئیات بیشتری درباره این حادثه و هویت فرد مهاجم و انگیزه های وی از این حمله اشاره نکرده اند.

کد مطلب 1265763

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها