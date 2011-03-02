2 نظامی آمریکایی در آلمان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد : بر اثر تیراندازی به اتوبوس حامل نظامیان آمریکایی در شهر فرانکفورت آلمان، دو نظامی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.



العربیه نیز از دستگیری فردی که به سوی نظامیان آمریکایی تیراندازی کرده بود، خبر داد.



این رسانه ها به جزئیات بیشتری درباره این حادثه و هویت فرد مهاجم و انگیزه های وی از این حمله اشاره نکرده اند.