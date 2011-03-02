2 نظامی آمریکایی در آلمان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد : بر اثر تیراندازی به اتوبوس حامل نظامیان آمریکایی در شهر فرانکفورت آلمان، دو نظامی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.
العربیه نیز از دستگیری فردی که به سوی نظامیان آمریکایی تیراندازی کرده بود، خبر داد.
این رسانه ها به جزئیات بیشتری درباره این حادثه و هویت فرد مهاجم و انگیزه های وی از این حمله اشاره نکرده اند.
رسانه ها لحظاتی پیش از کشته شدن دو نظامی آمریکایی در شهر فرانکفورت آلمان در حمله مسلحانه خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد : بر اثر تیراندازی به اتوبوس حامل نظامیان آمریکایی در شهر فرانکفورت آلمان، دو نظامی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.
کد مطلب 1265763
نظر شما