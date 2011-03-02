اهدای نشان ایثار به 4 خانواده شهید استان لرستان توسط رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در هشتاد و هفتمین سفر استانی و در جریان سفر به استان لرستان شامگاه امروز با خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان این استان دیدار کرد.

وی در جریان این دیدار به خانواده غفور هوشمند پدر اردشیر هوشمند، طوبی گلکاریان مادر شهیدان روح الله و یدالله گودرزی ، اکرم ولی اللهی همسر شهید ابراهیم طاهری و مادر شهید اسماعیل و جانباز محسن طاهری ، فیروزه لشنی پارسا همسر شهید عبدالحسین کردی فرزند جانباز و سردار شهید رمضان لشنی خواهر شهید و جانباز محمد و مریم لشنی نشان ایثار اهدا کرد.

رئیس جمهور تا لحظاتی دیگر در جمع خانواده شهدا ، ایثارگران و جانبازان استان لرستان به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.