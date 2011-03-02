حواشی دیدار ذوب آهن - الامارات

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال ذوب آهن ایران و الامارات امارات که عصر امروز چهارشنبه با پیروزی 2 بر یک شاگردان ابراهیم زاده به پایان رسید حواشی جالب توجهی داشت که در زیر بدان اشاره می شود:

* مسئولان باشگاه ذوب آهن در اقدامی جالب توجه برای عوامل برگزاری مسابقه لباسی متحدالشکل تهیه کرده بودند.

* مهدی رجب زاده امروز در شرایطی مقابل تیم الامارات قرار گرفت که در فوتبال امارات سابقه بازی برای این تیم را دارد.

* در نیمه دوم تیم الامارات با تاخیر نسبت به تیم ذوب آهن وارد زمین شد.

* تماشاگران حاضر در ورزشگاه به بازی تدافعی تیم فوتبال الامارات اعتراض داشتند.

* بعد از به ثمر رسیدن گل تیم الامارات تعدادی از مسئولان این تیم که در جایگاه ویژه ورزشگاه فولادشهر حضور داشتند به شدت شادی کردند که شادی آنها جالب توجه بود.

* در اکثر دقایق بازی مجید صالح مربی تیم فوتبال ذوب آهن از کنار زمین بازیکنان تیم ذوب آهن را هدایت می کرد.

* بازهم در جایگاه ویژه ورزشگاه فولادشهر افراد غیر مسئول حضور داشتند.

* در قسمتهای مختلف ورزشگاه پلاکاردهایی در حمایت از منصور ابراهیم زاده و اصغر دلیلی دیده می شد.

* ساعت اسکوربورد ورزشگاه فولادشهر خراب بود.