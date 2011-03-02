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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۵۱

تشدید محاصره غزه/

صهیونیستها گذرگاه منطار را بستند

صهیونیستها گذرگاه منطار را بستند

رژیم صهیونیستی در ادامه سیاستهای ضد بشری خود علیه فلسطینی ها ،گذرگاه منطار را بست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "رائد فتوح" رئیس کمیته هماهنگی عبور کالا به نوار غزه گفت : صهیونیستها به ما اعلام کرده اند که گذرگاه "المنطار" برای همیشه بسته خواهد ماند و فقط گذرگاه "کرم ابوسالم "باز می ماند.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی یک ماه قبل گذرگاه "ناحل عوز" و "صوفا" را به بهانه امنیتی بستند. اسرائیل از حدود  سه سال و نیم  قبل به دنبال پیروزی حماس در انتخابات دموکراتیک فلسطین نوار غزه را با همدستی حسنی مبارک دیکتاتور ساقط شده مصر، تحت محاصره قرار داشته است.

صهیونیستها در جولای گذشته به دنبال فشارهای بین المللی اندکی از محاصره غزه کاسته بودند.

کد مطلب 1265767

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