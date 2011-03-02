ادامه بارش باران در نیمه شمالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی هواشناسی حاکی از فعالیت سمانه بارشی در نیمه شمالی کشور در 48 ساعت آینده است که به تناوب در این مناطق ابرناکی، بارش باران و وزش باد و در مناطق سردسیر بارش برف پیش بینی می شود.

از اواخر وقت چهارشنبه در جنوب شرق کشور به تدریج بارش قطع و از مقدار ابرها کاسته می شود اما در نیمه شمالی کشور بارشها تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

همچنین روز جمعه تنها در دامنه های شمالی رشته کوههای البرز و برخی نقاط شرق کشور بارش پراکنده پیش بینی خواهد شد اما از بعد از ظهر آسمان شرق کشور صاف می شود و در این روز در جنوب غرب کشور گرد و خاک رقیق پیش بینی می شود.

در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خلیج فارس مواج است. از روز شنبه نیز موج دیگری از شمال غرب وارد کشور می شود که باعث بارندگی در شمال غرب، غرب و به تدریج ارتفاعات البرز و شواحل شمالی کشور خواهد شد.