صالحی تحولات منطقه را ناشی از‏‎ ‎استقلال ‌طلبی مردم از آمریکا برشمرد

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر علیاکبر صالحی در ابتدای این دیدار ضمن اظهار تاسف از حادثه سیل در بولیوی آمادگی کشورمان را برای هرگونه کمک به سیل زدگان این کشور اعلام کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به زمینهها و ظرفیتهای خوب همکاری میان دو کشور برای توسعه روابط، نقش نمایندگان مجالس دو کشور را در توسعه و گسترش این همکاریها و تصویب مقرراتی با هدف تسهیل توسعه روابط در زمینههای مختلف مهم ارزیابی کرد.
صالحی به تواناییهای کشورمان در زمینههای مختلف علمی، صنعتی، اقتصادی و بهداشتی اشاره و آمادگی کشورمان را برای همکاری در این زمینهها و انتقال تجربیات به کشور بولیوی اعلام کرد.
وی تحولات منطقه خاورمیانه را ناشی از استقلالطلبی مردم منطقه از آمریکا برشمرد و ضمن بیان این نکته که امروز در برخی از کشورهای آمریکای لاتین نیز برخلاف گذشته اراده مردم حاکمیت دارد بر مراقبت از این استقلال در مقابل حیلههای آمریکا و غرب تاکید کرد.
هکتور آرسه، رئیس مجلس نمایندگان بولیوی نیز ضمن اشاره به پیشگامی ایران در استقلال طلبی از امپریالیسم آمریکا، این خواست و اراده را نقطه قوت مشترک و کشور برشمرد و افزود: امروز بسیاری از کشورهای منطقه آمریکای لاتین به دنبال تحقق چنین ارادهای هستند.
وی با تشکر از مساعدتهای کشورمان به بولیوی بر اراده مثبت مقامات بولیوی برای توسعه همکاری با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینهها تاکید کرد.
نظر شما