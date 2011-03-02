صالحی تحولات منطقه را ناشی از‏‎ ‎استقلال ‌طلبی مردم از آمریکا برشمرد

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر علی‌اکبر صالحی در ابتدای این دیدار ضمن اظهار تاسف از حادثه‎ ‎سیل در بولیوی آمادگی ‏کشورمان را برای هرگونه کمک به سیل زدگان این کشور اعلام کرد‎.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به زمینه‌ها و‎ ‎ظرفیت‌های خوب همکاری میان دو کشور برای توسعه روابط، نقش ‏نمایندگان مجالس دو کشور‎ ‎را در توسعه و گسترش این همکاری‌ها و تصویب مقرراتی با هدف تسهیل توسعه روابط در‎ ‎زمینه‌های مختلف مهم ارزیابی کرد‏‎.

صالحی به توانایی‌های کشورمان در زمینه‌های مختلف‏‎ ‎علمی، صنعتی، اقتصادی و بهداشتی اشاره و آمادگی کشورمان را ‏برای همکاری در این‎ ‎زمینه‌ها و انتقال تجربیات به کشور بولیوی اعلام کرد‏‎.

وی تحولات منطقه خاورمیانه را ناشی از‏‎ ‎استقلال‌طلبی مردم منطقه از آمریکا برشمرد و ضمن بیان این نکته که امروز در ‏برخی از‏‎ ‎کشورهای آمریکای لاتین نیز برخلاف گذشته اراده مردم حاکمیت دارد بر مراقبت از این‎ ‎استقلال در مقابل حیله‌های ‏آمریکا و غرب تاکید کرد‎.

هکتور آرسه، رئیس مجلس نمایندگان بولیوی نیز ضمن‎ ‎اشاره به پیشگامی ایران در استقلا‌ل ‌طلبی از امپریالیسم آمریکا، این ‏خواست و اراده‎ ‎را نقطه قوت مشترک و کشور برشمرد و افزود: امروز بسیاری از کشورهای منطقه آمریکای‎ ‎لاتین به دنبال ‏تحقق چنین اراده‌ای هستند‏‎.

وی با تشکر از مساعدت‌های کشورمان به بولیوی بر‏‎ ‎اراده مثبت مقامات بولیوی برای توسعه همکاری با جمهوری اسلامی ‏ایران در همه‎ ‎زمینه‌ها تاکید کرد‎.