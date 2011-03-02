به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فیض‌الله رهنما بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اصفهان اظهار داشت: در سال جاری 744 پروژه در رابطه با جنگل، مرتع، مقابله با بیابان‌زایی و خشکسالی در 37 هزار هکتار و با اعتباری بالغ بر 36 هزار میلیون ریال به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: جنگل، درخت و فضای سبز آیینه سلامت و پیشرفت است و به همین دلیل نابودی آن را، نابودی تمدن دانسته‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تصریح کرد: سال 2011 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان سال جهانی و بین‌المللی جنگل به منظور ارتقا سطح آگاهی اقشار جامعه، تقویت تلاش‌ها در راستای ارتقا سطح مدیریت پایدار، حفاظت و توسعه جنگل‌ها و اقدام جهانی برای حفاظت، توسعه و تضمین برای نسل حاضر و آینده اعلام شده است.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری غیر اصولی و تغییر کاربری به عنوان عامل انسانی و خشکسالی و آفات به عنوان عوامل اقلیمی، مهم‌ترین عوامل تخریب جنگل‌ها به شمار می‌رود.

26 درصد سطح زمین را جنگل پوشانده است

رهنما با اشاره به اینکه حفظ جنگل‌های موجود و توسعه جنگل و فضای سبز اولویت‌های اصلی جنگل‌داری در استان اصفهان است، تاکید کرد: مساحت جنگل‌های جهان 3.4 میلیارد هکتار، معادل 26 درصد سطح زمین است.

وی با بیان اینکه مساحت جنگل‌های ایران حدود 12 میلیون هکتار معادل 7.3 درصد سطح کشور است، بیان داشت: از این مقدار 110 هکتار مربوط به ناحیه رویشی زاگرس استان اصفهان می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ادامه داد: با احتساب سطح جنگل‌های پراکنده ناحیه رویشی ایران- تورانی و جنگل‌های دست کاشت در مناطق بیابانی سطح جنکل‌های استانی که در اثر فعالیت‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در طول 40 سال به 890 هزار هکتار رسید.

ارزش جنگل‌ها و مراتع اصفهان 5.3 هزار دلار است

وی با بیان اینکه ارزش هر هکتار مرتع و جنگل طبق برآوردهای جهانی در سال 2010 به ترتیب 589 و دو هزار و 461 دلار بوده است، اضافه کرد: طبق این آمار، ارزش مراتع و جنگل‌های استان اصفهان 5.3 هزار میلیارد تومان است.

رهنما با اشاره به برخی کارکردهای جنگل افزود: هر هکتار جنگل بین 500 تا دو هزار مترمکعب در سال ذخیره می‌کند، سرعت هرز آب و سیلاب را 40 برابر کم کرده و میزان فرسایش خاک را نیز 200 برابر کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه هر درخت اکسیژن سه نفر را تامین می‌کند، تاکید کرد: اداره حفاظت منابع طبیعی 157 وظیفه حاکمیتی دارد و حدود 300 عامل اقلیمی و انسانی بر روی این فعالیت‌ها اثر می‌گذارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به عملکرد منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در سال جاری اشاره کرد و گفت: میزان اعتبارات عمرانی این اداره در سال 14.89 میلیارد تومان بوده که در قالب یک‌هزار و 959 پروژه هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در کنترل سیلاب، استحصال آب و تعدیل اثرات خشکسالی تعداد 83 پروژه با اعتبار بیش از 76 هزار میلیون ریال انجام شده است.

1959 پروژه در منابع طبیعی اصفهان اجرا شده است

رهنما با اشاره به اینکه پروژه‌های دیگری شامل تثبیت مالکیت دولت، پروژه‌های فرهنگی و آموزشی و پروژه‌هایی در یگان حفاظت انجام شده است، افزود: تعداد یک‌هزار و 959 پروژه در 424 هزار هکتار و اعتبار 140 هزار میلیون ریال در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ادامه داد: 83 پروژه آبخیزداری، 159 مورد بهره‌برداری از گیاهان دارویی و محصولات غیرچوبی، 82 مورد جنگل‌کاری، 50 مورد مقابله با بیان‌زدایی، 448 مورد احیا و اصلاح مراتع، 232 مورد آموزش و ترویج روابط عمومی، 70 پروژه در زمینه حفاظت، 130 مورد مهندسی و نقشه‌برداری، 101 اخذ سند به نام دولت در سطح 125 هزار هکتار و 604 اقدام از سوی یگان حفاظت، از مهم‌ترین اقدامات منابع طبیعی استان اصفهان در سال جاری بوده است.

وی با اشاره به برنامه‌های اولویت‌دار منابع طبیعی استان اصفهان برای سال 90 اظهار داشت: استفاده از پتانسیل‌های موجود در قانون بودجه سال 90 و برنامه پنجم توسعه، برون‌رفت از تهدیدها و جامع‌نگری در تمام فعالیت‌ها و تهیه برنامه‌های جامع حفاظت از سرمایه‌های ملی و تحقق شعار سال 89 از اولویت‌های اداره منابع طبیعی در سال آینده است.

معادن استان اصفهان به معدن‌داران واقعی واگذار نمی‌شود

رهنما به تعدد معادن در استان اصفهان اشاره و تصریح کرد: اشکالی که هم اکنون وجود دارد این است که معادن به معدن‌داران واقعی واگذار نمی‌شود.

وی از توافق بین اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان و سازمان صنایع و معادن برای بهره‌برداری صحیح از معادن خبر داد و افزود: بر اساس این توافق‌نامه، اکتشاف معادن به صورت روباز انجام نخواهد شد، بلکه به صورت انفجاری انجام می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اینکه این توافقنامه در اصفهان و در سطح ملی انجام شده است، گفت: بهره‌برداران معادن مکلف به ایجاد کمر بند حفاظتی هستند.

وی با بیان اینکه هماهنگی دستگاه‌ها برای اجرای طرح‌های عمرانی کمترین تخریب را به عرصه‌های طبیعی وارد می‌کند، افزود: شروع طرح قطار تندرو اصفهان به تهران با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان انجام شد و 185 هکتار از این طرح نیز خاکبرداری انجام شده است.