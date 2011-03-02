بمباران شهر البریقه / کلینتون از ظهور سومالی جدید ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا گفت : ایجاد منطقه ممنوعه پروازی در لیبی مستلزم حمله به این کشور است.

همچنین "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به این موضوع که ایجاد منطقه ممنوعه پروازی در لیبی هنوز زود است، اظهار داشت : نگرانیم که لیبی به سومالی بزرگتری تبدیل شود.

در همین حال هواپیماهای رژیم دیکتاتوری "معمر قذافی" شهر البریقه در بنغازی را بمباران کردند.

خبر دیگر اینکه تلویزیون دولتی لیبی امروز چهارشنبه اعلام کرد: دبیرخانه کنگره خلق وزیر دادگستری و کشور جدید لیبی را که در پی بالاگرفتن تظاهرات ضد دولتی استعفا کرده و به انقلابیون پیوسته بودند، منصوب کرد.

تلویزیون دولتی لیبی اعلام کرد که "مسعود عبدالحفیظ احمد " جایگزین "عبدالفتاح یونس العبیدی" به عنوان وزیر کشور و "محمد احمد الغمودی" جایگزین "مصطفی عبدالقلیل" به عنوان وزیر دادگستری و "محمد عریبی المحجوبی" جایگزین "عبدالرحمن العبار" به عنوان دادستان کل لیبی منصوب شدند.

تاکنون مقام ها و شخصیتهای بسیاری در لیبی به مردم پیوسته اند. پیشتر سیف العرب جوان ترین فرزند قذافی که از سوی پدرش برای سرکوب مردم به بنغازی اعزام شده بود به مخالفین پیوسته بود. مصطفی عبدالقلیل وزیر دادگستری، فتاح یونس وزیر کشور نیز هفته گذشته از سمت خود کناره گیری کردند.

"احمد قذاف الدم" یکی از مقامهای ارشد امنیتی قذافی و همچنین بسیاری از فرستاده ها و نمایندگان وی در سازمانهای بین المللی نیز از کار خود کناره گیری کرده اند و این در حالی است که موج اعتراضات در لیبی رو به افزایش است و کارشناسان از قطعی بودن تغییرات اساسی در این کشور خبر می دهند.