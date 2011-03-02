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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۲۴

هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا/

نایب قهرمان آسیا گام اول را با پیروزی برداشت/ اولین سه امتیاز ذوب‌آهن

نایب قهرمان آسیا گام اول را با پیروزی برداشت/ اولین سه امتیاز ذوب‌آهن

تیم‌ فوتبال ذوب آهن ایران نایب قهرمان فصل گذشته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در اولین دیدارش در فصل جدید این مسابقات برابر الامارات امارات به پیروزی دست یافت تا نخستین گام را با کسب سه امتیاز بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته نخست رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری یک دیدار از گروه D پیگیری شد که تیم فوتبال ذوب‌آهن ایران نایب قهرمان دوره گذشته این مسابقات موفق شد با نتیجه 2 بر یک برابر الامارات امارات به پیروزی دست یابد.

در این دیدار که با قضاوت "والنتین کوالکنو" ازبکستانی در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد، سیدمحمد حسینی(1+45) و ایگور کاسترو(53) گل‌های تیم ذوب آهن را به ثمر رساندند و نیبل داوودی(38) زننده تک گل تیم الامارات بود. محمدعلی احمدی و مهدی رجب زاده از تیم ذوب‌آهن و علی ربیع و ادریس فوزی از تیم الامارات هم بازیکنان اخطاری این مسابقه بودند.

منصور ابراهیم زاده در این دیدار از شهاب کردان، سیدمحمد حسینی، محمدعلی احمدی، فرشید طالبی(82- سینا عشوری)، حسین ماهینی، قاسم حدادی فر، محمد قاضی(65- اسماعیل فرهادی)، محمدرضا خلعتبری، شاهین خیری، مهدی رجب‌زاده و ایگور کاسترو(74- جلال رافخواهی) در ترکیب تیمش استفاده کرد.

در دیگر دیدار گروه D تیم‌های الریان قطر و الشباب عربستان در ورزشگاه احمد بن علی الریان برابر هم به میدان رفته‌اند که تا دقیقه 70 دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت داده‌اند.

- هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
گروه C:
* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ساعت 19:30، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی
* الاتحاد عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21:05، ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل جده

کد مطلب 1265780

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