به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته نخست رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری یک دیدار از گروه D پیگیری شد که تیم فوتبال ذوب‌آهن ایران نایب قهرمان دوره گذشته این مسابقات موفق شد با نتیجه 2 بر یک برابر الامارات امارات به پیروزی دست یابد.

در این دیدار که با قضاوت "والنتین کوالکنو" ازبکستانی در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد، سیدمحمد حسینی(1+45) و ایگور کاسترو(53) گل‌های تیم ذوب آهن را به ثمر رساندند و نیبل داوودی(38) زننده تک گل تیم الامارات بود. محمدعلی احمدی و مهدی رجب زاده از تیم ذوب‌آهن و علی ربیع و ادریس فوزی از تیم الامارات هم بازیکنان اخطاری این مسابقه بودند.

منصور ابراهیم زاده در این دیدار از شهاب کردان، سیدمحمد حسینی، محمدعلی احمدی، فرشید طالبی(82- سینا عشوری)، حسین ماهینی، قاسم حدادی فر، محمد قاضی(65- اسماعیل فرهادی)، محمدرضا خلعتبری، شاهین خیری، مهدی رجب‌زاده و ایگور کاسترو(74- جلال رافخواهی) در ترکیب تیمش استفاده کرد.

در دیگر دیدار گروه D تیم‌های الریان قطر و الشباب عربستان در ورزشگاه احمد بن علی الریان برابر هم به میدان رفته‌اند که تا دقیقه 70 دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت داده‌اند.

- هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه C:

* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ساعت 19:30، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی

* الاتحاد عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21:05، ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل جده