توزیع 800 هزار اصله نهال در سطح استان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدحسین شاملی‌ بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در نمازجمعه این هفته اصفهان بیش از 10 هزار اصله نهال بین نمازگزاران اصفهانی توزیع می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در خصوص موضوع پساب دو توافقنامه داشته‌ایم، افزود: با آب و فاضلاب شهری توافق کردیم که در محل تصفیه‌خانه‌ها، پساب را به کشت زراعت چوب اختصاص دهند که در حال حاضر این کار در چند منطقه انجام شده و درختکاری نیز صورت گرفته است.

معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تصریح کرد: با تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب روستایی مقرر شد که پساب‌های آن منطقه نیز به سمت زراعت چوب هدایت شوند.

وی ادامه داد: برخی از شرکتهای خصوصی با عقد قرارداد و گرفتن هزینه‌ای از اداره آب و فاضلاب روستایی، این پساب‌ها را در اختیار می‌گیرند.

شاملی با بیان اینکه در سال جاری 400 اصله نهال صنوبر تولید شده است، بیان داشت: این نهال‌ها با هدف کنترل پساب‌های کارخانجات تولید شده است.

وی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی استان اصفهان سعی دارد تا استفاده غیرمجاز از پساب‌ها را کاهش و محل خروجی آنها را به محل دشت سجزی منتقل کند.

معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تاکید کرد: آب تصفیه‌خانه شرق به صورت کامل در اختیار شهرداری قرار گرفته است که برای توسعه فضای سبز استفاده می‌شود و حتی یک لیتر آن نیز صرف کشاورزی نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اداره منابع طبیعی استان اصفهان در سال جاری دو نوع کاشت نهال داشته است، گفت: در سال جاری 300 هزار اصله نهال در سطح یک‌هزار و 500 هکتار از عرصه‌های بیابانی، کاشته شده است.

شاملی افزود: در هفته منابع طبیعی بیش از 800 هزار اصله نهاد شامل نهال‌های پهن برگ و نهال‌های سوزنی میان مردم توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از 10 هزار اصله نهال در نماز جمعه این هفته میان نمازگزاران توزیع می‌شود، تصریح کرد: تا 20 اسفند تمام 800 هزار نهال در سطح استان اصفهان توزیع می‌شود.