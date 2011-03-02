به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی ‌نژاد بعد از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر استان لرستان، ظرفیت و سوابق فرهنگی این استان را کم‌نظیر و منحصر به فرد دانست و اظهار داشت: استان لرستان می‌تواند پروژه‌ها و طرح‌های ابداعی، مبتکرانه و اثرگذار فرهنگی را تهیه و اجرا کند تا سایر استان‌ها نیز بتوانند از این الگوها اقتباس کنند.

رئیس‌ جمهور تنها راه سعادت را بهره‌گیری از اندیشه الهی و خط نورانی امامت و ولایت دانست و افزود: این فرهنگ کامل‌ترین و ناب‌ ترین فرهنگ‌ها بوده که باید آن را تبیین و معرفی کرد.

احمدی ‌نژاد تصریح کرد: تولیدات فرهنگی و هنری ملت ایران نه تنها می‌تواند همه نیازهای جامعه بشری را پاسخگو باشد بلکه باید افق‌های بالاتری در برابر بشریت قرار دهد.

رئیس‌ جمهور اظهار داشت: هدف کار فرهنگی، ساختن انسان و هدایت جامعه به سوی سعادت و کمال است اگر این فرهنگ در قالب مناسب عرضه شود، می‌تواند همه ملت‌ها را به خود جذب کند.

احمدی ‌نژاد هدف اصلی فعالیت فرهنگی را آشنا کردن انسان با امام هستی و انسان کامل دانست و گفت: بدون انسان کامل، رشد فرهنگی و انسانی معنا و مفهومی نخواهد داشت و اگر هدف کار فرهنگی شناخت امام هستی باشد در این صورت فعالیت‌های فرهنگی هم ‌افزا و نتیجه ‌بخش خواهد شد.

رئیس‌ جمهور خاطرنشان کرد: الگو، معیار و هدف فعالیت فرهنگی رسیدن به جامعه مهدوی است.

احمدی‌ نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: حوزه، دانشگاه، اهالی فرهنگ، هنرمندان و همه کسانی که دلسوز انسان و کمال انسانی هستند باید محور برنامه‌های خود را دعوت به مسیر امامت و ولایت قرار دهند.

رئیس‌ جمهور کیفیت و محتوای فعالیت‌های فرهنگی را اثرگذار و ماندگار دانست و گفت: کار فرهنگی پرمحتوا هرچند هم کم ‌تعداد باشد، از ماندگاری و اثرگذاری بیشتری برخوردار بوده و می‌تواند در جامعه موج فرهنگی ایجاد کند.

در این نشست پیشنهادات کارگروه فرهنگ و هنر استان لرستان در راستای ارتقای شاخصه‌های فرهنگی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد تعدادی از این پیشنهادات برای تصویب نهایی در جلسه استانی هیئت دولت مطرح شود.