تیمهای صعودکننده المپیاد ورزشی طلاب اهل سنت مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مسابقات عصر چهارشنبه در سه رشته ورزشی فوتسال، تنیس روی میز و دومیدانی در مجموعه ورزشی کارگران گرگان آغاز شد.

بنا براین گزارش، در نخستین روز این مسابقات، تیم فوتسال حوزه علمیه خواجه نفس(از توابع شهرستان بندرترکمن) با نتیجه 6-4 از سد تیم حوزه علمیه قاپان علیا (ازتوابع شهرستان گنبدکاووس) عبور کرد.



همچنین تیم حوزه علمیه ایگدرعلیا (ازتوابع شهرستان گنبدکاووس) با نتیجه 2-4 مغلوب تیم حوزه علمیه میرزاعلی یلقی(ازتوابع شهرستان آق قلا) شد.

تیم حوزه علمیه سیجوال(ازتوابع شهرستان بندرترکمن) نیزدر یک بازی نزدیک با نتیجه 3-4 نتیجه بازی را به حوزه علمیه سیمین شهر ازهمان شهرستان واگذار کرد.

بازی تیم های حوزه علمیه قازانقایه (ازتوابع شهرستان مراوه تپه) و حوزه علمیه حامد قره تپه (ازتوابع شهرستان بندرترکمن) هم با نتیجه 7-2 به سود تیم بندرترکمنی رقم خورد.

همچنین تیم حوزه علمیه خواجه نفس(ازتوابع شهرستان بندرترکمن) به مصاف تیم حوزه علمیه قارقی رفت و این بازی در وقت قانونی با نتیجه 4- 4 به پایان رسید و تیم خواجه نفس در ضربات پنالتی از حریف خود پیش افتاد.

همچنین تیم حوزه علمیه آق قلا با نتیجه 4-1 در مقابل تیم حوزه علمیه شهرستان گمیشان به برتری دست یافت و جواز حضور در مرحله نیمه نهائی را کسب کرد.

گفتنی است، مرحله نیمه نهائی مسابقات فوتسال ویژه طلاب اهل سنت استان گلستان صبح فردا با برگزاری 4 دیدار پیگیری خواهد شد.

همچنین، عصر امروز "عبدالرحیم کرد" از حوزه علمیه خواجه نفس و "سراج الدین قرنجیک" و " رحیم بایلری زاده قزل" از حوزه علمیه حامد قره تپه عناوین اول تا سوم مسابقات تنیس روی میز این دوره از مسابقا را کسب کردند.

بنا به این گزارش، "رئوف میرابی" از حوزه علمیه حامد قره تپه(از توابع شهرستان بندرترکمن) و حبیب الله سببی نژاد از حوزه علمیه قاپان علیا (از توابع شهرستان گنبد) در دو100 متر عناوین اول و دوم را کسب کردند.