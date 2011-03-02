  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۴۲

از سوی سازمان لیگ برتر/

مایلی‌کهن و طالبی بهترین‌های اخلاق هفته بیست و چهارم شدند

مایلی‌کهن و طالبی بهترین‌های اخلاق هفته بیست و چهارم شدند

از سوی سازمان لیگ برتر، بهترین های اخلاقی هفته بیست و چهارم مسابقات لیگ برتر معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام ستاد منشور اخلاقی و رفتاری سازمان لیگ برتر در هفته بیست و چهارم مسابقات لیگ دیدار تیم های صبای قم و ذوب آهن به عنوان بازی جوانمردانه هفته بیست و چهارم معرفی شد. بر همین اساس محمد مایلی کهن سرمربی سایپا و فرشید طالبی بازیکن ذوب آهن به عنوان مربی و بازیکن  برتر اخلاق هفته معرفی شدند.

ستاد منشور اخلاقی همچنین تیم سپاهان اصفهان را به عنوان میزبان برتر اخلاق معرفی کرد. بر همین اساس دیدار تیم های سپاهان - استقلال و پرسپولیس - فولاد خوزستان به جهت برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز شهادت حسین خرازی فرمانده دلاور لشکر 14 امام حسین(ع) به عنوان برترین رفتار فرهنگی هفته معرفی شدند.

کد مطلب 1265786

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها