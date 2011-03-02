به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام ستاد منشور اخلاقی و رفتاری سازمان لیگ برتر در هفته بیست و چهارم مسابقات لیگ دیدار تیم های صبای قم و ذوب آهن به عنوان بازی جوانمردانه هفته بیست و چهارم معرفی شد. بر همین اساس محمد مایلی کهن سرمربی سایپا و فرشید طالبی بازیکن ذوب آهن به عنوان مربی و بازیکن برتر اخلاق هفته معرفی شدند.

ستاد منشور اخلاقی همچنین تیم سپاهان اصفهان را به عنوان میزبان برتر اخلاق معرفی کرد. بر همین اساس دیدار تیم های سپاهان - استقلال و پرسپولیس - فولاد خوزستان به جهت برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز شهادت حسین خرازی فرمانده دلاور لشکر 14 امام حسین(ع) به عنوان برترین رفتار فرهنگی هفته معرفی شدند.